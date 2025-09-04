El cacao cae otro 2% 📉

Los futuros del cacao profundizan su tendencia bajista (cacao: -2%) después de que la productora estadounidense de chocolate Mondelez International sugiriera una mejora en el suministro de materia prima. Según la compañía, la próxima temporada en África Occidental traerá un mayor número de mazorcas de cacao. Las nuevas previsiones refuerzan la fuerte tendencia bajista que se reanudó en mayo, tras alcanzar un máximo histórico de 12.000 USD por tonelada a finales de 2024 e inicios de 2025. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras una pobre cosecha 2023/2024, el conteo de mazorcas en África Occidental repuntó recientemente un 7% por encima del promedio de cinco años. No obstante, la maduración de las mazorcas sigue siendo incierta. Commodity Weather Group informó que los últimos 60 días han sido los más secos desde 1979, lo que dificulta prever en qué medida la oferta de cacao realmente aumentará. Tras intentar sostener el nivel de la jornada previa al inicio de la sesión, el contrato de cacao giró decididamente a la baja, acercándose al mínimo del martes. Fuente: xStation 5

