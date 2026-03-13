Los recientes acontecimientos en Oriente Medio y la escalada de tensiones tuvieron un impacto negativo en la jornada bursátil de ayer en Wall Street. La caída afectó a todos los índices estadounidenses. El Dow Jones bajó un 1,6%, el S&P 500 un 1,5% y el Nasdaq 100 un 1,8%.

Guerra en Oriente Medio

A pesar de las garantías de las autoridades estadounidenses de que el arsenal iraní se ha visto significativamente debilitado, las tensiones en Oriente Medio siguen aumentando. También se rumorea que Israel podría lanzar pronto una ofensiva terrestre en el Líbano.

Estados Unidos ha emitido una licencia de 30 días que permite a los países comprar petróleo crudo y productos derivados del petróleo rusos que ya se encuentran cargados en buques cisterna en alta mar, con el objetivo de aliviar la escasez de suministro causada por la guerra con Irán y las interrupciones en el transporte en la región del Golfo Pérsico.

La licencia se aplica únicamente a los cargamentos enviados antes del 12 de marzo y es válida hasta el 11 de abril. Sin embargo, ha suscitado críticas por el posible debilitamiento parcial de las sanciones contra Rusia. Según Scott Bessent, la licencia de 30 días que permite la compra de crudo ruso ya almacenado en buques cisterna tiene como objetivo aumentar la oferta mundial y estabilizar los precios del petróleo.

El Secretario de Defensa británico ha declarado que es probable que Irán esté desplegando minas submarinas en el Estrecho de Ormuz.

Los precios del crudo se mantienen en torno a los 100 dólares por barril. Australia planea liberar alrededor del 20% de sus reservas de combustible para paliar la escasez.

Mercado de divisas

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense continúa fortaleciéndose. La caída en los mercados bursátiles asiáticos continúa, con los peores resultados para el Nikkei 225 de Japón y el KOSPI de Corea del Sur, que descendieron un 1,4% y un 1,7%, respectivamente. El Nikkei se vio aún más afectado por una caída de casi el 6% en las acciones de Honda Motor, después de que la compañía pronosticara pérdidas anuales debido a los costes de reestructuración en su segmento de vehículos eléctricos.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio de referencia USD/CNY de hoy en 6,9007, mientras que las previsiones apuntaban a 6,8888.

Otros mercados

En el mercado de metales preciosos, el sentimiento es mixto, con una tendencia generalmente negativa. El oro cotiza ligeramente a la baja, por debajo de los 5.100 dólares por onza, mientras que la plata cotiza en torno a los 82,2 dólares tras corregir un 2,5% intradía.

El mercado de criptomonedas presenta un mejor desempeño. Bitcoin sube casi un 2%, superando los 71.000 dólares, y Ethereum también gana terreno, poniendo a prueba el nivel de los 2.100 dólares.

El evento macroeconómico clave del día es la publicación del índice de inflación PCE de enero en Estados Unidos. Esta es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, que el banco central monitorea de cerca al tomar decisiones sobre política monetaria.