En el contexto del conflicto en Oriente Medio, Rusia se ha convertido en uno de los principales ganadores y se está beneficiando de los repuntes del precio del petróleo sin que parte del mercado esté prestando demasiada atención. ¿Qué está ganando Rusia en este conflicto?

Rusia como principal ganadora del conflicto en Oriente Medio

Según datos que aporta Financial Times, Rusia podría estar ganando unos 150 millones de dólares diarios en ingresos presupuestarios adicionales gracias las ventas de crudo. Se calcula que Moscú ya ha obtenido entre 1.300 y 1.900 millones de dólares extraordinarios procedentes de impuestos vinculados a las exportaciones de crudo. Esto se debe al cierre del estrecho de Ormuz, que ha incrementado la demanda de petróleo ruso por parte de India y China. Además, Estados Unidos ha relajado ciertas sanciones contra Rusia y redujo la presión sobre India para que dejara de comprar crudo ruso, lo que ha provocado que numerosos petroleros se dirijan hacia el océano Índico. Aquí se pone de manifiesto la intención de Estados Unidos para que el petróleo tampoco siga disparándose, aunque haya manifestado que no es su principal preocupación.

Recordemos que Rusia había sido uno de los países “marginados” por parte de las potencias occidentales desde la invasión de Ucrania y que su petróleo cotizaba con un mayor descuento desde entonces. Por ello, Rusia vuelve a tener, al menos momentáneamente, una baza más de negociación.

Aunque este conflicto no debería durar más de unas semanas, Rusia podría aprovechar la situación y destinar esos mayores recursos a su conflicto con Ucrania. Además, también estuvo vendiendo oro a principios de este año. Estos factores podrían suponer una ayuda extra para tratar de dar una última estocada en su guerra y tratar de conseguir un mejor acuerdo para su fin.