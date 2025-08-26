El cacao registra una caída del 4% 📉

⛈️ Cocoa under pressure amid heavy rain forecasts and poor grinding figures Los futuros de cacao alcanzaron un máximo de dos meses, impulsados por preocupaciones de oferta ante condiciones secas y frías en África Oriental. Posteriormente, se produjo una corrección tras un pronóstico meteorológico regional que anticipó fuertes lluvias, aliviando parte de la presión sobre la oferta.

Adicionalmente, las presiones bajistas provienen de los recientes aranceles impuestos por Estados Unidos y de las preocupaciones sobre una menor demanda, evidenciada en datos de procesamiento más débiles. En el gráfico, los precios del cacao se mantienen en una tendencia bajista de mediano plazo, dentro de un canal descendente cada vez más estrecho. El mercado se está consolidando en el rango de 7,200 – 9,500, con los precios acercándose al límite inferior de la línea de tendencia y a la zona de soporte definida por los mínimos recientes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil CACAO (D1)

El gráfico muestra que los precios del cacao permanecen dentro de una tendencia bajista de mediano plazo, confinados a un canal descendente estrecho. La consolidación continúa entre 7,200 y 9,500, con los precios acercándose al límite inferior del canal y al nivel clave de soporte marcado por los últimos mínimos. Fuente: xStation5

