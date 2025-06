El cacao se desploma un 6% 📉

Cocoa futures dump 6% amid heavy rains in West Africa 馃搲 Futuros de cacao caen 6% ante lluvias intensas en 脕frica Occidental Los futuros de cacao en ICE聽registran una ca铆da cercana al 6% en la jornada, presionados por las fuertes lluvias en 脕frica Occidental, que podr铆an aumentar la oferta desde las regiones clave de producci贸n. La reducci贸n de las preocupaciones sobre el suministro ha provocado un movimiento brusco del mercado, siendo esta la mayor ca铆da en el precio del cacao en varios meses. La perspectiva de lluvias adicionales en 脕frica Occidental podr铆a mejorar significativamente la cosecha de cacao africana este a帽o. Los pron贸sticos meteorol贸gicos anticipan precipitaciones continuas durante la semana en los dos principales pa铆ses productores: Costa de Marfil y Ghana, que en conjunto representan las dos mayores econom铆as cacaoteras del mundo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil A pesar de las lluvias recientes, la sequ铆a a煤n afecta a m谩s de un tercio del territorio tanto en Ghana como en Costa de Marfil, seg煤n datos del African Flood and Drought Monitor. Tras alcanzar un m铆nimo de 21 a帽os de 1.26 millones de sacos el 24 de enero, los inventarios de cacao monitoreados por ICE en puertos estadounidenses han rebotado significativamente, subiendo hasta un m谩ximo de 8戮 meses de 2.26 millones de sacos, seg煤n la lectura m谩s reciente de los inventarios de ICE. Recientemente, el spread entre los contratos m谩s cercanos se ha ampliado significativamente, lo que refleja una demanda elevada en el mercado spot de corto plazo. Al mismo tiempo, los precios m谩s bajos del contrato de septiembre podr铆an reflejar una mayor certeza respecto a un aumento de la oferta. Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB

