El cacao sube 4% intentando rebotar desde mínimos de dos semanas

Los precios del cacao intentan recuperarse y suben cerca de 4% tras una fuerte corrección que siguió al sólido rally de la semana pasada. Recientemente, los futuros de cacao negociados en ICE cayeron hasta sus niveles más bajos en alrededor de dos semanas, mientras el mercado corregía agresivamente las ganancias previas tras señales de mejora en las condiciones de oferta provenientes de Costa de Marfil.

El mercado reduce la prima de riesgo sobre la oferta

Hace apenas una semana, los precios del cacao cotizaban en sus niveles más altos en aproximadamente 3,5 meses. La reciente presión bajista apareció después de reportes que sugerían que la cosecha de cacao de Costa de Marfil podría alcanzar entre 2,1 y 2,2 millones de toneladas, frente a expectativas anteriores cercanas a 1,8 millones de toneladas.

La oferta desde Costa de Marfil aumenta

Exportadores indican que las llegadas de cacao a puertos de Costa de Marfil aumentaron 1,3% desde el inicio de la temporada frente al mismo período del año pasado. Esto sugiere que las condiciones de oferta podrían ser menos ajustadas de lo que el mercado asumía previamente. Al mismo tiempo, persisten preocupaciones respecto a inventarios de cacao no vendidos dentro del país.

Aumentan las tensiones entre agricultores

La semana pasada, el regulador del cacao de Costa de Marfil envió funcionarios a las regiones centro-orientales del país tras protestas de agricultores vinculadas al creciente volumen de inventarios de cacao sin vender. El mercado interpreta esto como una señal de que parte de la oferta disponible podría tener dificultades para encontrar compradores en los niveles actuales de precios.

La demanda sigue mostrando resiliencia relativa

Parte de la caída ha sido limitada por datos de procesamiento. La molienda de cacao en Costa de Marfil aumentó 22% anual en abril, según datos de GEPEX. Esto sugiere que, pese a la reciente corrección, la demanda global por cacao y productos de chocolate sigue mostrando una resiliencia relativamente sólida.



