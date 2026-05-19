- La OTAN estaría considerando brindar apoyo a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz si la ruta no se reabre a principios de junio
- La propuesta contaría con el apoyo de varios miembros de la OTAN, aunque aún no existe un acuerdo unánime
- El petróleo cotiza cerca de los 110 dólares por barril y, por el momento, no ha reaccionado a los informes
- La OTAN estaría considerando brindar apoyo a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz si la ruta no se reabre a principios de junio
- La propuesta contaría con el apoyo de varios miembros de la OTAN, aunque aún no existe un acuerdo unánime
- El petróleo cotiza cerca de los 110 dólares por barril y, por el momento, no ha reaccionado a los informes
Según informes de Bloomberg, la OTAN está considerando brindar apoyo a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto, si la ruta no se reabre a principios de julio. Para los mercados financieros, esta es una señal importante, ya que Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de tránsito mundiales para las exportaciones de petróleo crudo y GNL. Cualquier interrupción prolongada aumenta la prima de riesgo geopolítico en los precios de la energía, mientras que la posibilidad de una intervención de la OTAN podría generar preocupación por una escalada más amplia del conflicto.
La OTAN se reunirá el próximo mes de julio
Según se informa, la propuesta cuenta con el apoyo de varios miembros de la OTAN, aunque aún no existe un acuerdo unánime, lo que significa que no se ha tomado ninguna decisión operativa en esta etapa. La reunión de líderes de la OTAN en Ankara, los días 7 y 8 de julio, podría convertirse en un evento importante, especialmente para el mercado petrolero, las compañías navieras mundiales y las monedas de las economías importadoras de energía.
La pregunta clave para los inversores será si las discusiones derivarán en una misión de escolta naval real o si se limitarán principalmente a una forma de presión diplomática. El petróleo se cotiza actualmente cerca de los 110 dólares por barril y, hasta el momento, no ha reaccionado significativamente a estos informes.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
El níquel sube mientras Indonesia planea endurecer los controles a la exportación de materias primas
🟡Informe de materias primas: Petróleo, Gas Natural, Oro y Cacao
Resumen Diario: Wall Street bajo presión antes de los resultados de NVIDIA y las tensiones en el Golfo
El gas natural sube impulsado por mejoras en las condiciones de corto plazo
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.