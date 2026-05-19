Según informes de Bloomberg, la OTAN está considerando brindar apoyo a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto, si la ruta no se reabre a principios de julio. Para los mercados financieros, esta es una señal importante, ya que Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de tránsito mundiales para las exportaciones de petróleo crudo y GNL. Cualquier interrupción prolongada aumenta la prima de riesgo geopolítico en los precios de la energía, mientras que la posibilidad de una intervención de la OTAN podría generar preocupación por una escalada más amplia del conflicto.

La OTAN se reunirá el próximo mes de julio

Según se informa, la propuesta cuenta con el apoyo de varios miembros de la OTAN, aunque aún no existe un acuerdo unánime, lo que significa que no se ha tomado ninguna decisión operativa en esta etapa. La reunión de líderes de la OTAN en Ankara, los días 7 y 8 de julio, podría convertirse en un evento importante, especialmente para el mercado petrolero, las compañías navieras mundiales y las monedas de las economías importadoras de energía.

La pregunta clave para los inversores será si las discusiones derivarán en una misión de escolta naval real o si se limitarán principalmente a una forma de presión diplomática. El petróleo se cotiza actualmente cerca de los 110 dólares por barril y, hasta el momento, no ha reaccionado significativamente a estos informes.