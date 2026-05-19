El oro pierde 1,5%

Conclusiones clave El oro y la plata caen con fuerza debido al fortalecimiento del dólar y el alza en los rendimientos de bonos estadounidenses.

y la caen con fuerza debido al fortalecimiento del dólar y el alza en los rendimientos de bonos estadounidenses. Los mercados continúan atentos a las tensiones en Medio Oriente y al riesgo de una nueva guerra comercial entre EE.UU. y China.

El oro cae más de 1,5% hoy hasta los USD 4.500 por onza, mientras que la plata registra una fuerte caída cercana al 5% hasta los USD 74 por onza, en medio de un fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento en los rendimientos de los bonos. Al menos en el corto plazo, los fundamentos parecen favorecer al dólar, que continúa beneficiándose de sólidos datos económicos en EE.UU., elevados precios del petróleo y la persistente incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente y sus implicancias inflacionarias, las cuales gradualmente comienzan a materializarse. Principales noticias Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subieron hoy hasta su nivel más alto desde 2007.

Comentarios de Donald Trump sugieren que EE.UU. podría potencialmente atacar nuevamente a Irán, aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva.

Scott Bessent indicó que EE.UU. no quiere apresurarse en extender la tregua arancelaria con China, lo que los inversionistas podrían interpretar como un riesgo persistente de una renovada guerra comercial.

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