El cobre supera los 12.000 dólares por primera vez impulsado por la escasez y la tensión arancelaria

Perspectivas alcistas pese a China: Aunque el consumo se desacelera en China, la oferta ajustada y el anticipo de envíos a EE. UU. sostienen los precios; a medio plazo, se espera mayor demanda en EE. UU. por electrificación, energías renovables y centros de datos de IA .

Récord histórico del cobre: El precio alcanzó los 12.000 dólares por tonelada por primera vez, impulsado por interrupciones en el suministro, una demanda estructural al alza y la incertidumbre por posibles aranceles de EE. UU. , con una revalorización cercana al 40 % anual y más del 22 % desde julio .

El precio del cobre alcanzó este martes los 12.000 dólares por tonelada por primera vez en su historia, impulsado por una combinación de interrupciones en el suministro, una demanda estructural creciente y la incertidumbre en torno a posibles aranceles comerciales en Estados Unidos.

En la Bolsa de Metales de Londres, el metal llegó a subir hasta un 2 %, prolongando una racha que ha llevado su revalorización anual cerca del 40 %, la mayor desde 2009. Desde comienzos de julio, el cobre acumula una subida superior al 22 %, coincidiendo con la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del 50 % a las importaciones del metal bajo la Sección 232 por motivos de seguridad nacional.

El mercado se enfrenta además a una oferta cada vez más ajustada tras las interrupciones en algunas de las mayores minas del mundo, mientras los comerciantes aceleran los envíos hacia Estados Unidos para anticiparse a posibles restricciones comerciales. El impacto en los flujos comerciales globales ha sido tan extremo que los precios se han disparado a pesar del rápido deterioro del consumo en China, país que consume aproximadamente la mitad del cobre mundial. Los inversores suelen considerar el cobre como un indicador de la actividad industrial mundial, pero la desaceleración en China no ha frenado el repunte.

¿Seguirá subiendo el cobre en 2026?

A medio plazo, las perspectivas siguen siendo alcistas. La Administración de Información Energética de Estados Unidos prevé que el consumo interno alcance niveles récord este año y el próximo, impulsado por sectores como la electrificación, las energías renovables y la expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. Los mercados advierten de que el mercado podría encaminarse hacia uno de sus mayores déficits de oferta en más de dos décadas.