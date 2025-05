El Dax 40 alemán alcanza nuevos máximos tras el acuerdo comercial

Los mercados europeos suben hoy tras las negociaciones comerciales del fin de semana entre EE. UU. y China, que culminaron en una reducción sustancial de aranceles. El índice DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los 23.750 puntos, impulsado por el optimismo generado tras un reciente acuerdo comercial. El índice de volatilidad VSTOXX registra el movimiento más significativo, con una caída del 8,08 % hasta 18,78, lo que sugiere una disminución sustancial de la incertidumbre del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad del Dax por sector. Fuente: Bloomberg Financial LP Noticias corporativas Las acciones de ProSiebenSat.1 Media SE se dispararon hasta los 7 € por acción, su nivel más alto desde julio, después de que el accionista PPF anunciara una oferta parcial en efectivo por la empresa de medios alemana. Esta medida dificultará que MFE consolide su control sobre la compañía. PPF anunció una oferta parcial para adquirir hasta el 29,99 % de las acciones de ProSieben por 7 €/acción. ProSieben afirmó que PPF no tiene intención de adquirir una participación mayoritaria en la empresa y que la oferta no incluirá la adquisición de todas sus acciones en circulación. A las 10:49 h en Fráncfort, las acciones de ProSieben subían un 17 %, hasta los 7 €; anteriormente en la sesión, las acciones habían llegado a subir hasta los 7,15 €. La oferta de PPF se produjo después de que MFE lanzara en marzo una oferta pública de adquisición (OPA) por acciones de ProSieben en una operación en efectivo y acciones que valora a la empresa alemana en aproximadamente 5,7 €/acción. La contraoferta premium de PPF reduce las posibilidades de éxito de la oferta de MFE y reduce la probabilidad de que MFE logre un aumento significativo de su participación del 30,09%, según Tom Ward, analista de Bloomberg Intelligence. Infineon Technologies AG redujo sus previsiones para todo el año y afirmó que espera una ligera disminución de los ingresos para el ejercicio fiscal 2025, tras considerar las dificultades cambiarias y una estimación del impacto arancelario. Sin embargo, dicha reducción se basa puramente en suposiciones, ya que los aranceles aún no se han reflejado en los resultados, y la sólida cartera de pedidos apunta a una posible recuperación en los chips industriales y automotrices, según los analistas. Las acciones subieron aproximadamente un 1%. Para el tercer trimestre, Infineon prevé unos ingresos de 3.700 millones de euros, por debajo de las estimaciones de los analistas de 3.840 millones de euros, con un margen de beneficio del segmento que se espera que se sitúe en torno al 15%. Las acciones europeas subieron el lunes tras las negociaciones comerciales del fin de semana entre Estados Unidos y China, que dieron lugar a una reducción sustancial de los aranceles. Los aranceles "recíprocos" del presidente Trump sobre China se reducirán del 145% al ​​10%, mientras que China reducirá drásticamente sus aranceles sobre los productos estadounidenses del 125% al ​​10%, según un comunicado conjunto. Se espera más información a lo largo del día, según declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, declaró: «Es importante comprender la rapidez con la que logramos un acuerdo, lo que refleja que quizás las diferencias no eran tan grandes como se creía». Pinpoint Asset Management añadió: «Si bien esta no es una solución definitiva, es un buen punto de partida para que ambos países negocien una amplia gama de temas, incluyendo, entre otros, el comercio». Las perspectivas de una distensión entre Ucrania y Rusia, y un acuerdo de alto el fuego entre India y Pakistán, han contribuido a mejorar la confianza del mercado, según IG. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

