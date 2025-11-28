El Dax 40 cae ligeramente antes de la publicación del IPC alemán

El Dax 40 registra ligeras caídas (-0,1%) en el cierre de la semana bursátil. El dato clave de hoy en Europa es el IPC alemán, cuya publicación está prevista para las 14:30. Las acciones de Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon y Merck lideran las subidas en Alemania.
Cotización del Dax 40
Deutsche Börse protagoniza la sesión en Alemania
Deutsche Borse confirmó que se encuentra en una ronda exclusiva de negociaciones para la adquisición de Allfunds Group, uno de los mayores proveedores europeos de distribución de fondos e infraestructura de servicios de fondos. El anuncio por sí solo fue suficiente para que las acciones de Allfunds se recuperaran tras las recientes caídas, lo que refleja la interpretación que los inversores hacen del valor potencial de la operación. Las negociaciones se centran en la adquisición de la totalidad del capital social emitido y por emitir de Allfunds Group Plc.
- El consejo de administración de Allfunds acordó por unanimidad entrar en el periodo de exclusividad basándose en la propuesta no vinculante de Deutsche Börse.
- La oferta implica una valoración total de 8,80 € por acción, compuesta por 4,30 € en efectivo y 4,30 € en nuevas acciones de Deutsche Börse, calculada según el VWAP a 10 días del grupo.
- Además, los accionistas de Allfunds tendrían derecho a dividendos: 0,20 € para 2025, hasta 0,20 € (prorrateados a la fecha de cierre) para 2026 y 0,10 € por trimestre para 2027.
- La transacción está sujeta a condiciones estándar, como la debida diligencia, la finalización de la documentación vinculante y la aprobación de los consejos de administración de ambas compañías. No hay garantía de que el proceso culmine en un acuerdo.
- Cualquier acuerdo final también requeriría aprobaciones regulatorias.
Aunque el comunicado aún no incluye detalles financieros sobre sinergias, la estructura del proceso y el mensaje de la compañía indican una clara dirección estratégica: Deutsche Börse busca consolidar su posición como operador clave de la infraestructura del mercado financiero en Europa. Los principales objetivos estratégicos se pueden resumir de la siguiente manera:
- La fusión con Allfunds crearía un ecosistema paneuropeo armonizado para los servicios de fondos, reduciendo la fragmentación del mercado.
- La compañía señala importantes ahorros operativos y sinergias de costes, aunque no ha revelado cifras ni plazos.
- Se espera que la adquisición mejore la eficiencia operativa, aumente la capacidad de inversión en el segmento de servicios de fondos y acelere el lanzamiento de nuevos productos y tecnologías.
- El proyecto se enmarca en el plan más amplio de fortalecer la posición financiera de la región y, al mismo tiempo, construir una plataforma con alcance global.
En este momento, es prematuro evaluar el impacto de la operación en los resultados financieros de Deutsche Börse en los próximos años, dada la falta de estimaciones de sinergias y plazos. Sin embargo, lo que ya es evidente es que la compañía continúa su expansión mediante adquisiciones, con el objetivo de consolidar el fragmentado mercado de servicios de fondos. De concretarse la operación, transformaría significativamente el panorama del sector europeo de infraestructuras financieras.
Cotización de Deutsche Börse
Las acciones del operador de la Bolsa de Fráncfort siguen repuntando hoy tras meses de ventas masivas, volviendo a niveles observados por última vez a principios de octubre. En estos momentos cotizan un 5% por debajo de la media móvil de 200 días.
Fuente : Plataforma de XTB
