El Ibex 35 frena las caídas en los 17.000 puntos

Europa encadena otra jornada bajista: el Euro Stoxx 50 retrocede un 1,4% y el Ibex 35 cede un 1,3%, frenando en los 17.000 puntos. En el mercado español apenas unas pocas compañías han logrado cerrar en positivo, y la más destacada ha sido Repsol. La petrolera avanza un 3% después de desvelar el volumen de fondos que prevé recuperar de Venezuela: unos 4.550 millones de euros en cuentas pendientes del Estado venezolano y de PDVSA, principalmente vinculadas al suministro de crudo y gas. Los inversores interpretan que un riesgo histórico para la compañía —su exposición al país latinoamericano— podría transformarse ahora en una oportunidad de recuperar valor en un entorno de precios del petróleo elevados. El crudo acumula un repunte del 48,5% en 2026, y desde el estallido del conflicto en Irán, tanto el Brent como el West Texas se han disparado. En el séptimo día de la guerra, el Brent ya cotiza en torno a los 90 dólares por barril.
En el lado opuesto, Grifols se convierte en el peor valor del Ibex 35 esta sesión, lastrada por su fuerte presencia en Estados Unidos, país inmerso en el conflicto en Oriente Medio mientras mantiene tensiones comerciales con sus socios. La administración Trump insiste en aplicar un arancel general del 15% y esta semana ha señalado también comercialmente a España. Tras una sesión muy débil en Europa, Wall Street tampoco escapa a los descensos: el Russell 2000 lidera las caídas en la apertura con un -2%, y la mayoría de compañías del S&P 500 se tiñen de rojo.
Otros mercados
El Bitcoin también sufre: se desploma un 4% en la sesión debido a un contexto macroeconómico menos favorable, marcado por tipos altos durante más tiempo y una Reserva Federal enfrentándose a nuevas presiones inflacionistas. La salida de capital institucional y la toma de beneficios tras los fuertes avances de años anteriores explican parte del retroceso. En lo que va de 2026, la criptomoneda acumula una caída del 21,5%. A ello se suma la incertidumbre geopolítica derivada del conflicto en Irán, que vuelve a evidenciar que el Bitcoin no actúa como refugio en momentos de crisis. En este escenario global tan inestable, los flujos vuelven a dirigirse hacia el activo refugio por excelencia: el oro, que repunta un 1,25% y se aproxima de nuevo a los 5.200 dólares.
