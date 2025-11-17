El Dax 40 cae un 0,6%

- Los índices europeos arrancan la jornada con caídas.
- El Dax 40 retrocede un 0,60%.
Los índices europeos inician la semana con leves descensos. El mercado aguarda la publicación de datos clave del mercado laboral estadounidense, cuyo lanzamiento se ha retrasado, así como el informe trimestral de Nvidia, que se publicará el miércoles tras el cierre de la sesión.
El informe sobre la situación del empleo de septiembre se publicará el jueves 20 de noviembre de 2025 a las 14:30, y probablemente solo incluirá datos de nóminas no agrícolas (NFP), sin la tasa de desempleo, debido a las dificultades para recopilar algunas estadísticas. Un día después, el viernes 21 de noviembre, se publicarán los datos sobre salarios reales, que representan la diferencia entre el IPC y el salario medio por hora.
Cotización del Dax 40
El Dax 40 se mantiene en consolidación con el límite superior en torno a los 24.600 puntos. A finales de la semana pasada, volvió a poner a prueba el límite inferior, tras lo cual las caídas fueron rápidamente recuperadas. El índice parece estar regresando hacia el límite inferior tras un breve repunte.
¿Cómo invertir en el Dax 40?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
