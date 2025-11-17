El Ibex 35 abre plano

- El Ibex 35 abre sin fuerzas
El Ibex 35 abre la jornada con un comportamiento plano a pesar de que dentro del propio selectivo si vemos valores que destacan. En el resto de índices europeos están teniendo un comportamiento mixto, lo que deja claro que los inversores están teniendo una actitud cauta ante una de las semanas más importantes del trimestre: presentación de los resultados de Nvidia.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Solaria suben con fuerza después de que haya presentado sus resultados de los 9 primeros meses del año con un incremento de los ingresos totales del 65%, principalmente por la compra del 50% de la filial del Grupo Generia Land. Aún así, las cifras han gustado al mercado y la compañía está hoy en Londres para presentar sus resultados y para celebrar su Capital Markets Day. Sabadell y Unicaja también están repuntando dentro del Ibex 35, pero el comportamiento de la banca es mixto.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Acciona Energía y Acciona todavía sufren por sus resultados de la semana pasada, donde el negocio de energía decepcionó al mercado. En cualquier caso, Endesa también se anota caídas, lo que supone un mal comportamiento del sector en general. Puig o Indra son otros de los valores que descienden en la jornada de hoy del Ibex 35. En Puig habíamos visto mayor optimismo de los inversores por los buenos resultados del sector lujo en esta temporada, mientras que Indra se toma una pausa en la fulminante subida del 2025.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
