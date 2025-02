El Dax 40 continúa subiendo y se sitúa en zona de máximos

Los índices bursátiles europeos cotizaron al alza durante la sesión del jueves. El Dax 40 está subiendo actualmente un 1% intradía, mientras que el CAC40 de Francia está sumando un 0,72% en el mismo período. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas, los resultados trimestrales de AP Moller Maersk y AstraZeneca, y la decisión tomada sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra. El índice Dax 40 está ganando terreno hoy y se encuentra de nuevo en zonas cercanas a máximos históricos. El soporte más importante para el índice sigue siendo invariablemente la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el pico reciente que rompió el índice en la zona de los 20.500 puntos. La resistencia clave, por otro lado, sigue siendo el pico histórico mencionado anteriormente. Técnicamente, el Dax 40 sigue manteniendo una tendencia alcista estable todo el tiempo. Fuente: xStation Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de empresas Las acciones de AstraZeneca (AZN.SE) están subiendo casi un 4,5% hoy después de que la farmacéutica anunciara que podría enfrentarse a una multa menor de lo esperado de hasta 4,5 millones de dólares en China por los presuntos impuestos de importación no pagados para dos medicamentos contra el cáncer, lo que tranquilizó a los analistas e inversores de que el impacto en el negocio sería pequeño. Además, la empresa presumió de unos sólidos resultados del cuarto trimestre. Los ingresos totales del cuarto trimestre fueron de 14.900 millones de dólares frente a las estimaciones de 14.200 millones de dólares, y las ganancias por acción del cuarto trimestre fueron 2,09 dólares superiores a las estimaciones de 2,07 dólares. Los analistas esperan un crecimiento de las ventas en 2025 del 6,5% y un crecimiento de las ganancias del 12,6%. Las acciones de AP Moller Maersk (MAERSKA.DK) también subieron casi un 9% hoy. El gigante del transporte de mercancías registró unos resultados financieros mejores de lo esperado para el cuarto trimestre. El EBITDA subyacente de la empresa danesa aumentó a 3.600 millones de dólares desde los 839 millones de dólares del año anterior, superando el pronóstico de los analistas de 3.000 millones de dólares. Maersk informó de un crecimiento del 6% en el mercado mundial de contenedores el año pasado y espera un crecimiento del 4% en 2025. Las acciones del gigante de la moda francés Kering (KER.FR) cayeron casi un 4% hoy después de que el grupo anunciara que el director creativo Sabato de Sarno dejaría la marca Gucci. Sin embargo, las caídas ahora han sido borradas casi por completo, ya que la salida de De Sarno no es una completa sorpresa, dado su pobre desempeño. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

