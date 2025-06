El Dax 40 crece por encima del 1% 📈

Las bolsas europeas suben durante la sesión, ya que los inversores reaccionan positivamente a los comentarios de Trump, que sugieren moderación ante la posible intervención estadounidense en el conflicto entre Israel e Irán. El Dax 40 sube un 1,2%, el CAC 40 francés un 0,7% y el FTSE 100 británico un 0,47%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 está subiendo durante la sesión de hoy, aunque el instrumento aún se encuentra en la zona de soporte de la media móvil exponencial de 50 días (línea azul en el gráfico). Mientras el índice se mantenga por encima de esta zona, la tendencia alcista general se mantiene estable (como lo indican las medias móviles exponenciales). El indicador RSI de 14 días está volviendo a la zona de los 45 puntos. Fuente: xStation Noticias corporativas RWE AG (RWE.DE) está considerando escindir una participación del 25% en la cadena alemana Amprion para crear una filial o una estructura de holding legal, según informa Handelsblatt, citando a personas familiarizadas con el asunto. La operación podría tener beneficios legales o fiscales, según el informe. Las acciones de la compañía suben casi un 0,43% hoy. Analistas de Morgan Stanley y RBC han rebajado sus precios objetivo para LVMH (MC.FR) antes de los resultados trimestrales del gigante de la moda correspondientes al primer semestre del año. El último grupo afirma que probablemente serán datos difíciles. El precio objetivo de MS baja a 510 € desde los 560 € anteriores, mientras que el de RBC baja a 550 € desde los 680 €. Jefferies se muestra bastante pesimista respecto a las perspectivas de Sodexo (SW.FR). La firma de inversión redujo su precio objetivo para las acciones de la compañía francesa a 49 € desde los 62 € anteriores, debido a problemas estructurales que aún no se han resuelto. La Comisión Europea aprueba la oferta de UniCredit SpA (UCG.IT) por Banco BPM SpA (BAMI.IT), pero con condiciones, incluida la venta de 209 sucursales en Italia para abordar problemas de competencia. Fuente: Bloomberg Financial LP Â

