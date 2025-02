El Dax 40 en la resistencia de 22.500 puntos 📉

El sentimiento burs谩til europeo es mixto. Entre los principales parqu茅s burs谩tiles destacamos el Dax 40, que cae un 1% en la sesi贸n de hoy tras chocar contra una fuerte resistencia. El Dax 40 prueba el l铆mite inferior del canal ascendente observado desde enero de 2025. Los alcistas luchan por mantenerse por encima de la EMA de 200 horas (22.600 puntos). Cotizaci贸n del Dax 40 聽 Fuente: xStation5 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: Bloomberg Finance L.P. La bolsa europea registra ca铆das en el sector automovil铆stico. Rolls-Royce es la nota discordante, con un ascenso del 19% en el precio de sus acciones. Fuente: xStation5 Previsi贸n de Aixtron Aixtron afronta su peor sesi贸n desde febrero de 2024. El proveedor de soluciones de semiconductores Aixtron prev茅 unos ingresos para 2025 de entre 530 y 600 millones de euros, cifra inferior al nivel de 2024 de 633,2 millones de euros. Ingresos previstos : 530-600 millones de euros (estimaci贸n de Bloomberg: 574,9 millones de euros; LSEG: 582 millones de euros).

: 530-600 millones de euros (estimaci贸n de Bloomberg: 574,9 millones de euros; LSEG: 582 millones de euros). EBIT : 131,2 millones de euros (estimaci贸n: 137,4 millones de euros) frente a los 156,8 millones de euros del a帽o anterior.

: 131,2 millones de euros (estimaci贸n: 137,4 millones de euros) frente a los 156,8 millones de euros del a帽o anterior. Beneficios por acci贸n : 0,94 euros (estimaci贸n: 1,04 euros).

: 0,94 euros (estimaci贸n: 1,04 euros). Margen bruto: 41% (estimaci贸n: 42,7%). En el primer trimestre de 2025, la empresa espera unas ventas de entre 90 y 110 millones de euros, frente a los 118,3 millones de euros del primer trimestre de 2024. El margen bruto y el EBIT previstos incluyen los costes relacionados con un programa de reducci贸n voluntaria de la plantilla, por un total de varios millones de euros (rango de un d铆gito medio). Se espera que esta medida produzca un ahorro anual de varios millones de euros, mejorando el margen bruto y el EBIT en aproximadamente 1 punto porcentual. Aixtron cit贸 las dif铆ciles condiciones del mercado, informando de una ca铆da del 16% en el beneficio operativo, lo que pone a sus acciones en camino de su peor d铆a en un a帽o. El sector de los semiconductores sigue bajo presi贸n, ya que la creciente demanda de IA no compensa la menor demanda de chips de memoria, PC y automotrices. Precio de las acciones de Aixtron Las acciones de Aixtron cotizan casi un 40% por debajo de la EMA de 200 d铆as, probando niveles vistos por 煤ltima vez en 2020. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.