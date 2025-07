La ​​disputa entre Donald Trump y Elon Musk continúa

La ​​disputa entre Donald Trump y Elon Musk sigue en pie. Trump afirma que quizás DOGE debería "observar de cerca" a Elon y los subsidios que reciben sus empresas. Las acciones de Tesla han bajado un 6% antes de la apertura de Wall Street. Según el Financial Times, los funcionarios estadounidenses que trabajan en los cambios arancelarios buscan concluir acuerdos comerciales más modestos antes de la fecha límite del 9 de julio. Los acuerdos comerciales más modestos y estrechos contrastan marcadamente con los 90 acuerdos en 90 días que se buscaban.. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mercados asiáticos El sentimiento en los mercados asiáticos se mantiene positivo tras las avances de ayer en Wall Street. Los mercados de China, Australia y Nueva Zelanda están ganando valor, mientras que el índice japonés Nikkei 225 ha bajado un 1%. Hoy, vimos buenos datos del PMI de Caixin para la industria en China, que inesperadamente superó la barrera de los 50, lo que indica crecimiento en este sector. El PMI de Caixin para junio de 2025 para la industria fue de 50,4 (pronóstico de 49,0, anteriormente de 48,3). El USD/JPY cayó por debajo de 143,60 después de que el Banco de Japón publicara su informe Tankan, que mostró una actividad mayor de lo esperado en el sector industrial (13 puntos frente a los 10 puntos esperados). Calendario detallado del día El calendario macroeconómico de hoy se centrará en los datos del PMI industrial de las principales economías del mundo. A las 11:00 h, también publicaremos los datos del IPC de la eurozona y los datos del JOLTS de EE. UU. (16:00 h). También escucharemos los numerosos discursos de los banqueros centrales. El foro anual del Banco Central Europeo en Sintra continúa. Hoy escucharemos las declaraciones de Andrew Bailey (BoE), Christine Lagarde (BCE), Jerome Powell (FED) y Kazuo Ueda (BoJ). Otras noticias El dólar estadounidense perdió valor al inicio de la sesión, pero desde entonces ha repuntado ligeramente. El tipo de cambio EUR/USD subió, superando brevemente los 1,1800. Esta mañana es particularmente favorable para el precio del oro, que ha subido un 0,82% hasta los 3.329 dólares por onza. El oro ha vuelto a superar la media móvil exponencial (EMA) de 50 días.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.