Conclusiones clave El DAX 40 lidera Europa con una subida del 1% impulsada por resultados de grandes compañías.

Siemens dispara el índice tras elevar previsiones y mostrar fuerte demanda ligada a IA.

SAP estabiliza su caída y Deutsche Telekom sube gracias al buen desempeño de T‑Mobile.

El sentimiento global mejora tras el NFP de EE. UU., reactivando el apetito por riesgo.

Los futuros del DAX 40 entraron en la sesión del jueves con un rendimiento sobresaliente, avanzando un 1% y superando a todos sus pares europeos. El sentimiento general del mercado se volvió positivo tras el sólido informe de empleo de Estados Unidos de ayer, pero las ganancias excepcionales del índice alemán de blue chips se deben principalmente a la euforia post‑resultados en sus valores de mayor peso. Precio del DAX 40 en temporalidad diaria El DAX 40 confirma una fuerte recuperación alcista, superando la EMA de 24 días y rompiendo la resistencia clave de Fibonacci del 61,8% en 25.125. Con el RSI subiendo a 58,8, el momentum sigue siendo positivo, apuntando al siguiente obstáculo en el retroceso del 78,6% (25.326). Mantenerse por encima de la zona de 25.000 es crucial para un nuevo test de los máximos recientes. ¿Qué impulsa al DAX 40 hoy? Rebote en el apetito por riesgo: Los índices bursátiles globales han ido recuperándose progresivamente tras la venta masiva en tecnología de la semana pasada, provocada por reacciones mixtas a los récords de CAPEX de las Big Tech y temores de disrupción impulsada por IA. A medida que los inversores digirieron las enormes cifras de líderes como Alphabet y Amazon, la atención se desplazó hacia los datos laborales como la prueba definitiva de la salud de la economía estadounidense. A pesar del preocupante informe ADP (22k vs 45k esperados), el NFP de ayer ofreció una sorpresa alcista significativa (130k vs 70k esperados) . Esto redujo los temores de enfriamiento del mercado laboral y dio un nuevo impulso al sentimiento del mercado.

Los índices bursátiles globales han ido recuperándose progresivamente tras la venta masiva en tecnología de la semana pasada, provocada por reacciones mixtas a los récords de CAPEX de las Big Tech y temores de disrupción impulsada por IA. A medida que los inversores digirieron las enormes cifras de líderes como Alphabet y Amazon, la atención se desplazó hacia los datos laborales como la prueba definitiva de la salud de la economía estadounidense. A pesar del preocupante informe ADP (22k vs 45k esperados), el NFP de ayer ofreció una . Esto redujo los temores de enfriamiento del mercado laboral y dio un nuevo impulso al sentimiento del mercado. Siemens salta por la demanda de centros de datos: La empresa más valiosa de Alemania sube aproximadamente 6,8% tras elevar su previsión de BPA anual a €10,70–11,10 . El beneficio industrial del Q1 aumentó un 15% hasta €2.900 millones , superando las previsiones, mientras que las ventas crecieron un 4% hasta €19.140 millones y los pedidos aumentaron un 7% . El crecimiento estuvo respaldado por la fuerte demanda de centros de datos impulsados por IA , donde los ingresos aumentaron más de un tercio, reforzando la confianza para el año fiscal actual.

La empresa más valiosa de Alemania sube aproximadamente tras elevar su previsión de BPA anual a . El beneficio industrial del Q1 aumentó un hasta , superando las previsiones, mientras que las ventas crecieron un hasta y los pedidos aumentaron un . El crecimiento estuvo respaldado por la , donde los ingresos aumentaron más de un tercio, reforzando la confianza para el año fiscal actual. SAP frena la caída: El líderayer y europeo del software ha perdido alrededor de 15% en lo que va de año debido a decepcionantes cifras de cloud backlog, lo que le costó el título de empresa más grande de Alemania por capitalización (ahora detrás de Siemens, con aprox. €236.500 millones). Aun así, las acciones parecen haberse estabilizado alrededor de €170 , girando al alza hoy pese a una caída del 5% pérdidas iniciales en la apertura.

El líderayer y europeo del software ha perdido alrededor de en lo que va de año debido a decepcionantes cifras de cloud backlog, lo que le costó el título de empresa más grande de Alemania por capitalización (ahora detrás de Siemens, con aprox. €236.500 millones). Aun así, las acciones parecen haberse estabilizado alrededor de , girando al alza hoy pese a una caída del 5% pérdidas iniciales en la apertura. Deutsche Telekom sube gracias a resultados en EE. UU.: La tercera empresa más grande de Alemania por capitalización también supera a muchos de sus pares del DAX (+2,8%) después de que su filial estadounidense, T‑Mobile, publicara sólidos resultados del Q4. El crecimiento de suscriptores (962.000 altas postpaid, el mayor entre los grandes operadores de EE. UU.), los ingresos robustos de planes premium y la guía a largo plazo para 2026–2027 compensaron un flujo de caja libre ligeramente inferior al esperado. Las innovaciones en redes impulsadas por IA y las continuas inversiones en 5G refuerzan el optimismo a pesar de la intensa competencia promocional.

