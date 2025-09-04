El Dax 40 repunta y recupera parte de las pérdidas

Los índices europeos repuntan el jueves en la primera parte de la jornada. Los avances se deben a las dudas sobre la política comercial de Trump tras la reciente sentencia judicial. En estos momentos, el Dax 40 avanza más de un 0,60%, mientras que el FTSE 100 repunta un 0,20%. En contraposición, no obstante, el CAC 40 retrocede.
El gobierno de Donald Trump solicitó el miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos una revisión acelerada para ratificar sus amplios aranceles. El 29 de agosto, un tribunal inferior invalidó la mayoría de las restricciones comerciales introducidas después del 2 de abril, Día de la Liberación.
Resumen macroeconómico
Suiza — IPC (agosto): La inflación general se situó en el -0,1 % intermensual, un +0,2 % interanual. El FSO señala que la disminución se debió al abaratamiento de los paquetes vacacionales, el alojamiento adicional y el transporte aéreo, parcialmente compensado por el aumento de los alquileres, así como de los precios de la ropa y el calzado. En general, la presión sobre los precios se mantiene muy moderada.
Suecia — El IPC preliminar (agosto) se situó en el -0,4 % intermensual, un +1,1 % interanual; el IPC subió al 3,3 % interanual, mientras que el IPC-XE (excluyendo energía) bajó al 2,9 % interanual. El SCB destaca que la inflación subyacente se moderó, a pesar de que la inflación general repuntó ligeramente. Los datos finales de agosto se publicarán el 11 de septiembre.
Unión Europea: las ventas minoristas (julio) cayeron un −0,5 % en la eurozona. Los datos indican un menor dinamismo del consumo en comparación con las cifras revisadas al alza de junio.
Hungría: las ventas minoristas (julio), ajustadas al calendario, aumentaron un 1,7 % interanual, inferior al 3,0 % de junio.
Noticias de empresas
Jet2 (JET2.US) ha bajado más del 14 % tras indicar que el beneficio operativo anual se situará en el extremo inferior del rango y tras recortar la capacidad de invierno debido a reservas tardías y a la escasa previsión de la demanda. Tras esta actualización, otras aerolíneas como TUI y easyJet también están perdiendo terreno.
Volvo (VOLVB.SE) ha bajado un 0,60 % tras la caída interanual del 9 % en las ventas de agosto, hasta las 48.029 unidades, con un −28 % en las ventas de vehículos eléctricos (BEV). Este dato reforzó la preocupación por la débil demanda de los consumidores y las presiones arancelarias señaladas en el trimestre anterior. Porsche (P911.DE) ha subido un 0,40%, a pesar de haber sido excluida del DAX alemán y de su paso al MDAX el 22 de septiembre. Esto se debe a la débil dinámica de precios causada por las restricciones comerciales de EE. UU. y la escasa demanda en China.
CVC Capital (CVC.NL) ha bajado un 5,30% tras los resultados del primer semestre, que se ajustaron a las expectativas (beneficio de 396 millones de euros). Los ingresos por comisiones de gestión aumentaron, pero las comisiones por rendimiento fueron menores.
