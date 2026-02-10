Wall Street abrió con modestia, con los principales índices registrando ligeras subidas. El S&P 500 sube alrededor de un 0,2%, el Nasdaq un 0,1% y el Dow Jones casi un 0,5%. El mercado bursátil estadounidense mantiene un sentimiento positivo tras el cierre de ayer, cuando la mayoría de los índices cerraron al alza y el Dow Jones alcanzó un nuevo récord, lo que refleja la continua acumulación de capital y la relativa fortaleza de las empresas más grandes, en particular en el sector tecnológico, que se está recuperando tras caídas previas.

Desde una perspectiva macroeconómica, se acaban de publicar los datos de ventas minoristas de EE. UU. de diciembre, que muestran una significativa decepción respecto a las expectativas. Las ventas mensuales se mantuvieron estables, y el componente "subyacente", que excluye las ventas de automóviles, tampoco mostró crecimiento. Esto sugiere una posible desaceleración del gasto del consumidor, que podría limitar el impulso económico y reducir la presión inflacionaria impulsada por la demanda. Al mismo tiempo, los costes laborales están aumentando, pero a un ritmo más lento de lo esperado, lo que mitiga aún más el riesgo de un crecimiento excesivo de los precios. Los débiles datos de consumo, combinados con las lecturas actuales, indican que la inflación puede seguir bajando, lo que aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal adopte una postura más moderada, con posibles recortes de los tipos de interés en el futuro.

Fuente: XTB Research

Gráfico del S&P 500 con velas de un día

El S&P 500 sube ligeramente en la sesión de hoy. El optimismo en el sector tecnológico respalda las valoraciones, a pesar de los datos de ventas minoristas más débiles de lo esperado. La desaceleración del gasto de los consumidores podría aumentar la probabilidad de una política monetaria más expansiva de la Fed, lo que contribuye a mantener el optimismo del mercado.

Noticias de empresas

Alphabet recaudó 20.000 millones de dólares mediante una emisión de bonos corporativos para financiar la expansión de su negocio de inteligencia artificial. Los bonos, emitidos con diferentes vencimientos, atrajeron un interés masivo de los inversores, superando los 100.000 millones de dólares. Los fondos recaudados se destinarán a inversiones en centros de datos y tecnologías de IA, con una previsión de gastos de capital (capex) de hasta 185.000 millones de dólares en 2026. Además, informes indican que la compañía está considerando emitir bonos a 100 años denominados en libras esterlinas.

Las acciones de S&P Global cayeron drásticamente tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre y las previsiones para 2026, lo que decepcionó a los inversores. La acción ha bajado alrededor de un 7% tras unas previsiones de beneficios por acción inferiores al consenso de los analistas, a pesar de que los ingresos trimestrales aumentaron ligeramente. El crecimiento de los beneficios y los ingresos, inferior al previsto para el año, genera preocupación sobre el ritmo de crecimiento y la capacidad de la compañía para mantener su impulso anterior.

Las acciones de Datadog suben tras los resultados del cuarto trimestre de 2025, ya que la compañía superó las expectativas de ingresos y beneficios. Datadog reportó un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 29% interanual, alcanzando los 953 millones de dólares, con un BPA ajustado de 0,59 dólares, superando las previsiones de los analistas. La compañía también presentó una previsión de ingresos para el primer trimestre de 2026 superior a las expectativas del mercado, lo que impulsó aún más la confianza de los inversores. Si bien los beneficios por acción proyectadas para el primer trimestre están ligeramente por debajo del consenso, los sólidos resultados y las perspectivas positivas de ingresos respaldan el rendimiento de las acciones de Datadog.

Las acciones de Spotify suben tras los resultados del cuarto trimestre de 2025 y sus previsiones superaron las expectativas del mercado. La compañía reportó un fuerte crecimiento en usuarios activos mensuales (MAU) y suscriptores premium, lo que se tradujo en mayores ingresos y una mejora de la rentabilidad. Spotify también publicó sus previsiones para el primer trimestre de 2026, proyectando un crecimiento continuo de usuarios y un sólido rendimiento financiero, lo cual fue recibido positivamente por los inversores e impulsó la acción.

Las acciones de Coca-Cola bajan tras los resultados del cuarto trimestre de 2025. Si bien los beneficios por acción superaron levemente las estimaciones, los ingresos estuvieron por debajo de las expectativas y el pronóstico de ventas moderado para 2026 agrega presión sobre la empresa.