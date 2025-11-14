El Dax 40 retrocede hasta los 23.800 puntos

La última sesión de la semana trae consigo una profundización de las caídas en el mercado europeo. Los recientes comentarios de la Fed han frustrado las esperanzas del mercado de recortes de tipos en diciembre, lo que repercute en los mercados globales. Alemania corrige notablemente, con el Dax 40 retrocediendo un 1% hasta los 23.800 puntos. En menor medida, el EuroStoxx 50 cae un 0,9% y el Cac 40 baja un 0,85%.

Las tecnológicas y farmacéuticas lideran las caídas del Dax 40

El mercado se encuentra bajo una presión generalizada. Dentro del Dax 40, las mayores caídas se observan en las empresas tecnológicas y farmacéuticas. Les siguen los sectores minorista, de servicios y de distribución. En contraste, las empresas industriales presentan una ligera tendencia alcista.

El crecimiento económico de la Unión Europea supera ligeramente las expectativas anuales. Trimestralmente, la economía de la UE creció un 0,2%. La balanza comercial también muestra una tendencia positiva. A las 18:00, el representante del BCE, Philip Lane, hablará sobre política monetaria. Fuera de Europa, la situación es difirente ya que China, uno de los principales socios comerciales de Europa, experimenta un débil crecimiento de la producción industrial, cuya dinámica se mantiene a la baja.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 extiende las caídas de ayer y se detiene en la zona de resistencia cercana al nivel de Fibonacci 61.8 de la última onda alcista. El escenario base apunta a una consolidación, a la espera de un impulso desde el soporte actual de 23.800 puntos

