ASML, el mayor representante europeo del sector de los semiconductores, se está desplomando en bolsa, y la razón principal es un anuncio procedente de China. La empresa holandesa se sitúa como el segundo peor valor del EuroStoxx 50, con una caída superior al 5%.

¿Qué tipo de anuncio ha provocado este desplome?

China apunta directamente al monopolio tecnológico de ASML

Es sabido mundialmente que la mayor potencia asiática es una de las más avanzadas y ágiles a la hora de hacer ingeniería inversa y replicar modelos de negocio extranjeros con su “versión china”.

El ejemplo más reciente ha sido la revolución del vehículo eléctrico, donde compañías como BYD, con menores costes y tecnología avanzada, han logrado destronar a Tesla.

Esta vez, la compañía bajo presión es ASML, y el mercado no lo ha recibido bien.

ASML posee uno de los mayores monopolios tecnológicos del mundo: la producción de máquinas de litografía EUV, esenciales para fabricar los microchips más avanzados y potentes del planeta. Es decir, se encuentra en una de las fases iniciales de la cadena de valor de la inteligencia artificial y es una de las compañías más influyentes del sector, junto a NVIDIA o TSMC.

El anuncio chino implica la posible pérdida de su monopolio en las máquinas EUV y una reducción de cuota de mercado, lo que afecta directamente a las expectativas de crecimiento y valoración futura.

China acelera su ofensiva tecnológica

El anuncio recoge la intención de China de construir su propio equivalente a ASML. Los principales ejecutivos del sector, incluyendo SMIC, YMTC, Naura y Empyrean, han hecho un llamamiento público para coordinar capital, talento y recursos estatales con el fin de levantar un ecosistema doméstico capaz de competir con el monopolio occidental.

El mensaje es claro:

La industria china está demasiado fragmentada, demasiado dependiente del exterior y demasiado vulnerable a las restricciones de Estados Unidos.

Este movimiento refuerza la idea de una China que busca independencia tecnológica. La dependencia del exterior sitúa al país en desventaja, especialmente ante las restricciones para acceder a componentes y microchips necesarios para desarrollar modelos de inteligencia artificial y competir cara a cara con Estados Unidos.

Una industria gigante, pero dividida y poco eficiente

El propio sector reconoce que su mayor obstáculo no es solo el veto estadounidense, sino la hiperfragmentación interna.

Según datos de Bloomberg, China cuenta con más de 100 desarrolladores de software EDA, más de 3.600 diseñadores de chips y más de 180 fabricantes de equipos de obleas.

Estos números se traducen en una gran dispersión, diluyendo la efectividad y eficiencia de los recursos invertidos, duplicando esfuerzos y dificultando la creación de líderes nacionales capaces de competir con gigantes como ASML, TSMC o Applied Materials.

La conclusión por parte de los ejecutivos del sector es clara: sin coordinación, no habrá autonomía tecnológica.

La respuesta: un proyecto nacional de largo plazo

El plan que se perfila implica movilizar recursos estatales masivos, integrar universidades, centros de investigación y empresas, y construir un ecosistema completo que abarque óptica, fuentes de luz, metrología, software y materiales.

No se trata solo de replicar EUV, sino de crear una cadena de suministro soberana que reduzca la exposición a sanciones y permita competir en la próxima década.

ASML reacciona: diversificación para reducir riesgos

Aunque su principal fuente de ingresos es la tecnología EUV, ASML no piensa quedarse quieta. La compañía está moviéndose para diversificar su influencia mediante nuevas líneas de negocio, entre ellas:

Empaquetado avanzado para chips de IA Integración de IA en sus propias herramientas

Este giro busca reducir su dependencia de EUV y posicionarse en el centro del boom de la inteligencia artificial, intentando dominar futuros cuellos de botella del sector, como el packaging 3D y la integración heterogénea.

Reacción del mercado

Como era de esperar, una amenaza al monopolio del EUV y cuota de mercado de ASML no ha sentado bien a los inversores. Aunque el impacto inicial fue más drástico, ASML llegó a caer un 5% y TSMC un 3%, a medida que avanzaba la sesión ambas compañías fueron recuperando terreno, aunque siguen en negativo.

Los inversores ya han empezado a mover sus apuestas, y por ahora no parecen demasiado optimistas. Sin embargo, es importante recordar que este anuncio no implica un cambio inmediato, sino una intención de proyecto a largo plazo.

Además, no es un anuncio inesperado: desde hace tiempo se venía comentando el intento de China de desarrollar tecnologías similares.

Conviene tener en mente que la tecnología de ASML no es un coche eléctrico ni una plataforma online que pueda replicarse rápidamente. Estamos hablando de una de las tecnologías más avanzadas y delicadas del mundo, que requiere capital intensivo y décadas de desarrollo.

Una carrera por la soberanía tecnológica que entra en fase crítica

El panorama que emerge es el de una carrera global por el control de la tecnología más estratégica del siglo XXI.

Para China, la dependencia de ASML es un riesgo que ya no puede permitirse.

Para Occidente, ASML sigue siendo el cuello de botella que garantiza ventaja competitiva.

Para los mercados, el sector de semiconductores se vuelve cada vez más político y volátil.

La dependencia tecnológica se convierte así en una vulnerabilidad estratégica que Pekín quiere eliminar antes de 2030.