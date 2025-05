El Dax 40 se hunde un 1,5% 📉

Las subidas del mercado burs谩til han llegado a su fin mientras el presidente Trump ha propuesto un arancel del 50% sobre todas las importaciones procedentes de la Uni贸n Europea a partir del 1 de junio, lo que da a la UE y a EE. UU. poco m谩s de una semana para llegar a un acuerdo y evitar este impuesto potencialmente devastador para ambos mercados. 驴Est谩 el presidente utilizando los aranceles como otra t谩ctica de negociaci贸n para presionar a la UE a ceder ante sus demandas? 驴O es una se帽al de que las negociaciones, que comenzaron a mediados de abril, han fracasado y ahora debemos esperar amenazas de represalias por parte de la UE en un futuro pr贸ximo? Creemos que se trata de una combinaci贸n de ambas. La UE es una de las regiones menos favorecidas por Trump, y este parece tener malas relaciones con sus l铆deres, lo que aumenta la probabilidad de una guerra comercial prolongada entre ambos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Aumentan las ca铆das en las acciones europeas馃搲 La reacci贸n inmediata del mercado fue una fuerte ola de ventas en las acciones europeas. El Eurostoxx 50 cae un 1,9% y el CAC 40 se deja un 1,8%. Tras la apertura del mercado estadounidense, observamos que los 铆ndices burs谩tiles europeos buscan recuperar parte de lo perdido. Esta pronunciada ca铆da ha sumido a los 铆ndices europeos en una racha de p茅rdidas, con los mercados europeos rindiendo ahora por debajo de sus hom贸logos estadounidenses. El FTSE 100 es el que mejor se mantiene, con una ca铆da de tan solo un 1%, gracias en parte al acuerdo comercial del Reino Unido con EE. UU., que sirve de protecci贸n contra la agresi贸n comercial estadounidense.

Todos los sectores del 铆ndice Dax 40聽est谩n en n煤meros rojos, liderados por el consumo discrecional y el sector financiero. El sector inmobiliario se comporta ligeramente mejor. El mismo patr贸n se observa en el Eurostoxx 50, donde las empresas automotrices con peor rendimiento hasta el momento son Ferrari, Stellantis N.V., BMW y Mercedes-Benz, todas con ca铆das superiores al 3%.

Volkswagen se encuentra algo protegida debido a su mayor presencia en EE. UU. El sector del lujo tambi茅n se ve muy afectado, con LVMH, Herm猫s y Kering cayendo m谩s del 3%. Estos aranceles han golpeado el coraz贸n de algunas de las industrias m谩s grandes de Europa, lo que puede dificultar que el mercado se recupere al final del d铆a. Las empresas de la UE no son las 煤nicas que sufren ventas masivas. La noticia de los aranceles ha afectado la confianza, en especial en las acciones de Apple, que caen un 3% despu茅s de que Trump anunciara un arancel del 25% para todos los iPhones vendidos en EE. UU. que no se fabriquen en el pa铆s. Cabe esperar mayores descensos, sobre todo teniendo en cuenta que es poco probable que Apple traslade la producci贸n del iPhone a EE. UU. en un futuro pr贸ximo.

