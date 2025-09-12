El Dax 40 se mantiene firme antes de la decisión de la Reserva Federal

Los mercados financieros europeos experimentan hoy una ola de pesimismo. Los futuros del índice DE40 han bajado más de un 0,4%, mientras que el del EU50 ha caído más de un 0,8%. Los futuros del FRA40 y del ITA40 también presentan un rendimiento inferior, con pérdidas de aproximadamente el 0,9% y el 0,8%, respectivamente. El mercado está reaccionando a la lectura de inflación de hoy en Alemania y a la anticipación ante la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre los tipos de interés.

Los datos alemanes muestran que la inflación al consumidor (IPC) aumentó un 2,2% interanual, en línea con las previsiones, y un 0,1% intermensual, también en línea con las expectativas. El índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) aumentó un 2,1% interanual y un 0,1% intermensual. Si bien la inflación se mantiene estable, los inversores podrían temer que nuevas subidas de precios influyan en las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo.

En el contexto de las expectativas de política monetaria, los inversores esperan con interés la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre los tipos de interés. Se espera que la Fed avance hacia una mayor flexibilización monetaria, lo que podría afectar a los mercados financieros globales.

Volatilidad observada en el mercado europeo en general Fuente: xStation

Noticias de empresas:

Hannover Re (HNR.DE) subió casi un 3% hoy después de que UBS mejorara la recomendación de la acción de "neutral" a "comprar", lo que destaca la sólida resiliencia financiera de la compañía. Los analistas señalan que la firma cotiza con un descuento del 6% en relación con el sector, a pesar del crecimiento estable de las ganancias y el sólido rendimiento. La compañía podría beneficiarse de las expectativas de los inversores sobre una posible desaceleración del mercado, ya que su perfil defensivo la convierte en una opción relativamente segura en el sector. UBS estableció un nuevo precio objetivo de 280 €, lo que implica un potencial de crecimiento de alrededor del 16% desde los niveles actuales.

Stellantis (STLAM.IT) bajó alrededor de un 1,7% después de que UBS redujera sus pronósticos para la compañía, apuntando a una recuperación tardía del rendimiento financiero. Los analistas destacan desafíos persistentes como los altos costos, la débil demanda y la fuerte competencia de los fabricantes chinos.

BAE Systems (BSP.DE) subió alrededor de un 1% en medio de la creciente demanda de armas y equipo militar. El aumento del gasto en defensa en Europa y las persistentes tensiones geopolíticas contribuyen a generar expectativas positivas para la empresa, que es uno de los mayores proveedores de tecnología de defensa del mundo