Airbus ha recibido un nuevo impulso dentro del sector de defensa español al adjudicarse la fabricación de 30 aviones de entrenamiento avanzado destinados al Ejército del Aire y del Espacio. Este contrato, anunciado por el Ministerio de Defensa, forma parte de un ambicioso programa para modernizar la flota de enseñanza militar y reforzar las capacidades estratégicas de la industria nacional.

Airbus se hace con nuevos contratos

En concreto, el encargo contempla el desarrollo y producción de 30 unidades del nuevo avión de entrenamiento ―basado previsiblemente en el modelo Airbus AFJT (Advanced Jet Trainer)―, diseñado íntegramente en España. Este programa busca sustituir a los veteranos CASA C-101, en servicio desde la década de 1980, y garantizar la autonomía industrial del país en este campo.

La fabricación se llevará a cabo principalmente en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Getafe, Cádiz y Albacete, implicando a una amplia red de proveedores nacionales. Además del suministro de aeronaves, el proyecto incluirá simuladores, sistemas de apoyo en tierra, mantenimiento y formación para los pilotos.

Colaboración con Indra

Paralelamente, el Gobierno ha encomendado a Airbus e Indra el diseño de un nuevo sistema aéreo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de última generación. Este proyecto, por el que se llevará a cabo un estudio conceptual y de definición del futuro 'avión espía' (SIGNIT, inteligencia de señales) para el Ejército del Aire, pretende sentar las bases para el desarrollo de una plataforma nacional capaz de operar en misiones de observación aérea, guerra electrónica y control de fronteras, comparable a los sistemas que actualmente utilizan potencias europeas como Francia o Alemania.

Indra asumirá un papel protagonista en la integración de sensores, radares de alta definición y sistemas de inteligencia artificial, mientras Airbus liderará la ingeniería de la plataforma aérea. Ambos grupos forman parte también del consorcio europeo que desarrolla el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), por lo que esta iniciativa refuerza su cooperación tecnológica y la soberanía operativa europea en defensa.

Estos programas consolidan el papel de España como polo tecnológico en el ámbito aeroespacial militar. La inversión no solo garantiza la carga de trabajo de miles de empleos cualificados durante la próxima década, sino que también posiciona a la industria española en un segmento de alta tecnología con potencial de exportación. Para el Ministerio de Defensa, este paso se enmarca dentro del Plan de Modernización de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de dotar al Ejército del Aire de medios avanzados, mejorar la formación de sus pilotos y potenciar la I+D nacional en defensa.

En la jornada de hoy, tanto las acciones de Airbus como las de Indra cotizan en positivo, tras anotarse subidas de más del 1%. Con este movimiento, la compañía presidida por Escribano repunta así las caídas registradas ayer, cuando las últimas informaciones sobre una posible paz en Ucrania lastraron su cotización. En total, las acciones de Indra se revalorizan un 170% en lo que llevamos de año, un movimiento que las sitúa como una de las grandes vencedoras del año del Ibex 35, mientras que las de Airbus suben un 24%.

¿Cómo comprar acciones de Indra o de Airbus?

