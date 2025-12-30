Wall Street mantendrá su horario habitual en Nochevieja mientras que muchos mercados europeos permanecerán cerrados u operarán con un horario reducido. A las 20:00, la Reserva Federal publicará las actas de la última reunión de la Fed, durante la que sus miembros optaron por un nuevo recorte de tipos. Sin embargo, esa decisión no fue unánime, lo que refleja una fractura en el consenso dentro del comité. Si las actas indican una disposición a mantener una postura moderada, en los próximos días podría continuar el "Rally de Papá Noel", que históricamente se extiende hasta las dos primeras semanas de enero.

Cotización del S&P 500

El S&P 500 abre plano y cotiza en los 6.900 puntos, manteniéndose por encima del retroceso de Fibonacci del 23,6% del tramo alcista posterior al repunte. Si la toma de beneficios persiste tras un sólido 2025, una ruptura del soporte actual podría hacer que el índice caiga hasta el retroceso del 50,0% y la línea de tendencia ascendente principal.

Empresas destacadas del S&P 500

Meta Platforms (META.US): La empresa matriz de Facebook anunció la adquisición de Manus, la startup de inteligencia artificial con sede en Singapur, por aproximadamente 2.000 millones de dólares. Manus se especializa en agentes de inteligencia artificial diseñados para automatizar tareas como la evaluación de currículos y la planificación de viajes. Las acciones de Meta suben un 1,85% al inicio de la sesión mientras que la empresa se revaloriza un 10% en lo que va de año.

Tesla (TSLA.US): El fabricante de vehículos eléctricos publicó estimaciones de entregas para el trimestre actual que no alcanzaron el consenso de Bloomberg. Tesla espera entregar 422.850 vehículos en el cuarto trimestre, lo que representa una disminución interanual del 15%, en comparación con la caída del 10% anticipada. Las acciones de Tesla bajan una décima en estos momentos. La compañía se ha revalorizado un 13,5% este año.

