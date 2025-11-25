El Dax 40 sostiene los 23.200 puntos

Los mercados europeos registran una suave sesión alcista, respaldada por el empuje de ayer en EE. UU. El Euro Stoxx 50 sube 2 décimas, mientras el Dax 40 repunta un 0,15%. Las subidas más leves se observan en el FTSE MIB italiano y en el Ibex 35, con un incremento del 0,05% en ambos casos.

Hoy, la atención del mercado europeo se centra especialmente en los siguientes sectores

Equipos de telecomunicaciones : tras los resultados optimistas de Keysight en EE. UU.

: tras los resultados optimistas de Keysight en EE. UU. Automotriz : debido al cuarto aumento consecutivo intermensual en las ventas de automóviles en Europa.

: debido al cuarto aumento consecutivo intermensual en las ventas de automóviles en Europa. Automatización de almacenes y robótica: por la fortaleza de los ingresos de Symbotic.

El sentimiento también se ve reforzado por las expectativas de una nueva bajada de tipos en la reunión de la Fed del 10 de diciembre. Comentarios de miembros de la Fed, como Daly, Waller y Williams, han respaldado la decisión de recortar, enfatizando que el resultado dependerá de los datos económicos actuales, como la inflación, la dinámica del mercado laboral y la salud del sector industrial. Los mercados estiman actualmente una probabilidad de en torno al 75% de un recorte en diciembre. La publicación del IPP de EE. UU. de hoy podría modificar este porcentaje.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 cotiza cerca del límite inferior del canal de consolidación, establecido desde finales de abril de este año. Este es el período más largo hasta la fecha en torno a la zona de los 23.200 puntos. Si los alcistas no logran mantener este soporte, la caída podría profundizarse en las próximas sesiones.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Dax 40?



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.