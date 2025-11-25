Las acciones de Mapfre caen por la refinanciación de su deuda

Mapfre prevé lanzar a inicios de 2026 un proceso de refinanciación que afectará aproximadamente a un tercio de su pasivo financiero actual. La aseguradora española tiene la intención de renovar una parte relevante de sus vencimientos, ajustándose a las condiciones de mercado previstas para el primer trimestre del próximo año. La compañía contempla además una nueva estrategia para sus emisiones de deuda. En lugar de recurrir a operaciones de gran volumen, Mapfre optará por fraccionarlas, distribuyendo las colocaciones en diferentes tramos y vencimientos. Esta medida busca una gestión más eficiente de los costes financieros y mayor flexibilidad para adaptarse a distintos escenarios de tipos de interés.

La decisión llega en un contexto de estabilización monetaria por parte del Banco Central Europeo, lo que podría facilitar las condiciones para refinanciar en mejores términos. Mapfre persigue así mantener una estructura de capital sólida y continuar alineando su perfil de deuda con los requerimientos regulatorios y su estrategia de crecimiento sostenible.

La refinanciación forma parte del plan financiero plurianual que la aseguradora está aplicando para optimizar su posición ante el nuevo ciclo económico de 2026. Esta reestructuración se alinea con los objetivos del plan estratégico 2024-2026, que contempla mantener el ratio de apalancamiento financiero (FLR) estable en niveles próximos al 18%-19% y un índice de solvencia superior al 200%, tras cerrar septiembre de 2025 en el 210,4%.

Último día para acceder al dividendo de Mapfre

Hoy es el último día para poder percibir el próximo dividendo de Mapfre, de 7 céntimos por acción. La aseguradora confirmó este dividendo hace 4 semanas, en la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2025, en los que el grupo mostró un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 26,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Mañana es la fecha exdividendo de Mapfre, por lo que descontará en el precio por acción el reparto de esta retribución. El pago a los accionistas se realizará el viernes 28 de noviembre.

Cotización de Mapfre

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Mapfre con velas de 15 minutos

Las acciones de Mapfre retroceden un 1,45% intradía, lo que no empaña un 2025 en el que la aseguradora se revaloriza un 58% en bolsa.

