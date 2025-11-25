Las acciones de Solaria lideran las caídas de la sesión en España

El fuerte impulso alcista que ha experimentado Solaria en los últimos meses está llevando al consenso de analistas a adoptar una postura más prudente. En las dos últimas sesiones, tanto Berenberg como RBC han decidido retirar sus recomendaciones de compra sobre el valor. La fotovoltaica española encadena dos días seguidos de recortes en las recomendaciones por parte de grandes firmas internacionales. Ayer fue RBC la que modificó su consejo sobre Solaria, pasando de “sobreponderar” a “mantener” situándola “en línea con el sector”. Hoy Berenberg ha seguido el mismo camino. El banco alemán deja de aconsejar la compra de acciones de la empresa del Ibex y limita su recomendación a mantener la posición actual.
Detrás de estos ajustes se encuentra la espectacular subida de Solaria, que acumula un avance del 97% durante 2025. Pese a la retirada de las recomendaciones de compra, ambas casas de análisis han revisado al alza sus valoraciones. RBC elevó ayer su precio objetivo hasta los 18 euros por acción, mientras que Berenberg lo fija hoy en 19 euros.
Cotización de Solaria
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica de Solaria con velas diarias
Solaria, clara protagonista del Ibex 35 durante el 2025 junto a Indra, sostiene ahora un leve potencial de revalorización de acuerdo con la revisión de los precios objetivos (6,3% sobre el de RBC y 12,6% sobre el de Berenberg). Pese a estos objetivos, la acción de Solaria muestra síntomas de agotamiento en su tendencia bursátil, y hoy se apunta un 2,7% de caída.
¿Cómo comprar acciones de Solaria?
