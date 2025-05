El Dax 40 sube un 1,6% por el aplazamiento de los aranceles

Donald Trump anunció este fin de semana que suspenderá la imposición de aranceles del 50% a la UE hasta el 9 de julio El índice Dax 40 registró un fuerte repunte el lunes, subiendo alrededor de un 1,6% para superar el nivel de 24.000 puntos tanto en el índice al contado como en el contrato DE40. El repunte se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que pospondría la introducción de aranceles del 50% sobre los productos de la Unión Europea hasta el 9 de julio. La decisión se tomó después de que Trump hablara con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien enfatizó que la UE necesitaba más tiempo para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La relación comercial entre la UE y los EE.UU. es bastante importante. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El repunte del Dax 40 y de otros futuros de índices europeos sigue a las fuertes caídas del viernes, cuando los mercados reaccionaron enérgicamente a la amenaza de la introducción inmediata de aranceles elevados. Hoy, los sectores más expuestos a las guerras comerciales, es decir, el automovilístico y el de bienes de lujo, fueron los que más ganaron: las acciones de Mercedes, BMW y Volkswagen subieron entre un 1,9 y un 2,1%. Los bancos y las empresas industriales también compensaron las pérdidas. Hoy observamos un amplio repunte en todos los sectores del DAX alemán. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El mercado indica que el anuncio de Trump supone un alivio, pero no resuelve los problemas de base, por lo que no se puede descartar un retorno a una mayor volatilidad en el futuro próximo. Queda cada vez menos tiempo para principios de julio, cuando expira la suspensión de 90 días de aranceles con la mayoría de los países del mundo y se alcanzó el único acuerdo comercial importante con Gran Bretaña. Vale la pena señalar que hoy tenemos un cierre de mercado en el Reino Unido y Estados Unidos, pero el mercado de contratos está operando. Estamos observando un fuerte repunte en los futuros estadounidenses en los principales índices. La semana pasada, Apple sufrió una fuerte liquidación, principalmente debido a las amenazas de Trump de imponer aranceles a la compañía si no trae la producción de iPhone al país. El Dax 40 ha vuelto a superar los 24.000 puntos y se cotiza justo por debajo de los máximos históricos. También estamos viendo un repunte en los futuros de Estados Unidos. El soporte clave para es la zona de 23.500 puntos, desde donde los precios de los contratos rebotaron el viernes, y a principios de marzo observamos resistencia allí. Por otro lado, la resistencia potencial y el objetivo de los compradores puede ser el área de 24.700 en el retroceso de 127,2 de la última gran onda bajista. Fuente: xStation5

