Resumen diario: el dólar se recupera tras la caída de ayer y las acciones suben gracias a datos macroeconómicos positivos (17.07.2025)

Wall Street se dirige a una jornada en positivo, respaldado por ventas minoristas mejores de lo esperado ( S&P 500: +0,4 %; Dow Jones: +0,4 %; Nasdaq: +0,8 %; Russell 2000: +0,9 % ). Los avances fueron liderados por los sectores tecnológico, industrial y de consumo básico.

Las ventas minoristas en EE. UU. aumentaron 0,8 % en junio (pronóstico: 0,1 %; anterior: 0,0 %), impulsadas por el gasto en automóviles y restaurantes.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron inesperadamente a 221.000 (vs. 233.000 esperadas).

El exmiembro de la Fed y posible sucesor de Powell, Kevin Warsh, pidió un “cambio de régimen” en la Reserva Federal, criticando su gestión inflacionaria y resistencia a recortar tasas. Señaló que el enfoque “dependiente de los datos” daña su credibilidad y la confianza en su política monetaria.

GE Aerospace superó las expectativas del segundo trimestre con un beneficio por acción de 1,68 USD (estimado: 1,43 USD) e ingresos de 10.200 millones USD (estimado: 9.600 millones).

PepsiCo también superó previsiones gracias a un fuerte crecimiento internacional ( BPA de 2,12 USD ) y planes de expansión en productos bajos o sin azúcar.

Los mercados europeos cerraron al alza, con subidas en Alemania (+1,5 %), Francia (+1,3 %), Reino Unido (+0,5 %), Italia (+0,9 %), España (+0,8 %) y Suiza (+0,4 %).

En divisas, el dólar estadounidense se fortaleció (+0,35 %) tras un leve retroceso previo, apoyado por datos sólidos que refuerzan la visión de la Fed sobre el buen estado de la economía. El dólar australiano fue la moneda más débil del G10 (-0,67 %), seguido del franco suizo. La libra esterlina mostró resiliencia (-0,13 %), mientras que el euro cayó un 0,5 % hasta 1,1584 frente al dólar.

El oro subió 0,3 % a 1.337 USD por onza , la plata ganó +0,45 % hasta 38,08 USD , y también avanzaron el platino (+3,1 %) y el paladio (+2,9 %) .

El petróleo Brent y WTI subieron 1,1 % y 1,5 % , respectivamente (Brent en 69,30 USD/barril), mientras que el gas natural retrocedió un 1 % tras el último informe de la EIA.

En criptomonedas, el sentimiento fue mixto: el Bitcoin cayó un 0,7 % hasta 29.115 USD, mientras que Ethereum subió un 1,1 % hasta 3.420 USD.

