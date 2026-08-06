¡El DAX se mantiene cerca de su máximo histórico! ¡Siemens y Deutsche Telekom brillan con sus resultados!

Los futuros del DAX alemán (DE40) se mantienen cerca de máximos históricos a pesar de una corrección en Asia, con caídas marginales que parecen tener un carácter más técnico. Los decepcionantes resultados de los fabricantes de memorias (SanDisk, Western Digital) volvieron a presionar a las empresas relacionadas con la IA, pero la sesión europea continúa respaldada por sólidos informes de ganancias de empresas nacionales tradicionales. Análisis técnico del DAX con velas diarias Los futuros del DAX retroceden un 0,25%, mientras que el índice al contado sube otro 0,1% hoy. El DAX mantiene una fuerte tendencia alcista, cotizando por encima de tres medias móviles exponenciales clave en el gráfico diario (1D1) (EMA de 10, EMA de 30 y EMA de 100). La corrección se justifica tanto por la ruptura a un nuevo máximo cerca del límite superior del rango de volatilidad típico de los últimos meses (rectángulo amarillo) como por el RSI alcanzando territorio de sobrecompra por primera vez en un mes. El nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la última onda alcista (alrededor de 26.100) sigue siendo un soporte clave, aunque la principal prueba para la tendencia sería un retroceso hacia la EMA de 10 (amarillo). Un cierre por encima de estos niveles debería indicar una postura alcista firmemente establecida y la disposición a defender la tendencia. Fuente: xStation5 ¿Qué factores están impulsando la volatilidad del DAX hoy? Pedidos industriales alemanes: Los nuevos pedidos en el sector manufacturero alemán aumentaron un 3,1% intermensual (+6,5% interanual) en junio de 2026, impulsados ​​por contratos a gran escala en maquinaria (+12,7%) y electrónica (+22,7%). Sin embargo, excluyendo los pedidos a gran escala, el indicador descendió un 0,5% intermensual. La demanda interna se disparó un 7,8%, mientras que los pedidos de la zona euro cayeron un 14,0%, y los datos de mayo se revisaron a la baja significativamente, pasando del +1,9% al +0,3%.

Deutsche Telekom (+5,5%): Como quinta empresa del índice DAX, Deutsche Telekom superó las expectativas del mercado en el segundo trimestre de 2026, registrando un EBITDA ajustado de 11.800 millones de euros. En respuesta a la volatilidad del mercado y a los sólidos resultados, la compañía amplió su programa de recompra de acciones en 3.000 millones de euros, hasta alcanzar los 5.000 millones. Además, se elevó la previsión de flujo de caja libre hasta aproximadamente 20.000 millones de euros, respaldada por los sólidos resultados de T-Mobile US. A pesar de una caída del 13,4% en la entrada de pedidos de T-Systems, las acciones subieron un 5,5%, liderando hoy el índice de referencia alemán.

Retroceso de Siemens (-5%): Por otro lado, Siemens, el mayor componente del DAX, lastra el índice a pesar de registrar un beneficio industrial y una entrada de pedidos récord en el trimestre (beneficio: +25% hasta 3.520 millones de euros; pedidos: +13% hasta 27.900 millones de euros). El principal motor de crecimiento fue el segmento de Industrias Digitales (+44% de beneficio), impulsado por la demanda de IA industrial en EE. UU. y China, lo que motivó una revisión al alza de la previsión de BPA para todo el año hasta 11,20-11,50 euros. La caída de las acciones probablemente se deba a la toma de beneficios tras alcanzar máximos históricos cercanos a los 290 euros, sumada al sentimiento negativo generalizado en torno a las acciones vinculadas a la IA.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.