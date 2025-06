El dólar se aprecia antes del informe de empleo NFP📌

El informe de N贸minas No Agr铆colas (NFP), previsto para las 14:30, es una fuente clave de informaci贸n sobre la situaci贸n del mercado laboral estadounidense desde la perspectiva de la Fed y la pol铆tica monetaria. En condiciones normales, este dato ser铆a el principal foco de atenci贸n de los mercados financieros, pero hoy gran parte de la atenci贸n se est谩 desviando debido a la dram谩tica ruptura de las relaciones entre Donald Trump y Elon Musk. Un dato por debajo de las expectativas volver铆a a centrar la atenci贸n en los fundamentos macroecon贸micos, lo que probablemente afectar铆a la confianza de Wall Street, especialmente dada la serie de d茅biles publicaciones de ADP. 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 驴Qu茅 esperan los mercados del informe NFP? 馃搫 Se prev茅 que la creaci贸n de empleo en mayo se desacelere a alrededor de 125.000 empleos (anteriormente: 177.000) .

Se espera que el desempleo aumente al 4,3%, su nivel m谩s alto desde octubre de 2021.

Se prev茅 que el crecimiento salarial se mantenga estable, con un aumento del salario medio por hora del 0,3% intermensual y del 3,7% interanual.

El aumento previsto de empleo a煤n dista mucho de indicar una recesi贸n, pero la coincidencia entre los datos de ADP y los del NFP ser铆a una se帽al m谩s clara para la Fed de que el mercado laboral est谩 empezando a mostrar signos de debilidad.

Seg煤n Goldman Sachs, una lectura por debajo de 100.000 empleos podr铆a generar una ca铆da del S&P 500 de entre el 0,25% y el 1,5%. Las expectativas de recortes de tipos en EE. UU. tambi茅n podr铆an aumentar considerablemente. El mercado monetario actualmente prev茅 dos recortes completos para finales de 2025. 聽 Expectativas de la Fed 馃帣锔 Antes del informe del mercado laboral de mayo sobre las NFP, la Reserva Federal se enfrenta a un dif铆cil reto: equilibrar los riesgos de inflaci贸n con las leves se帽ales de debilidad del mercado laboral.聽Algunos comentarios recientes de miembros del FOMC indican que el nivel actual de los tipos de inter茅s se considera adecuado, y que las decisiones futuras deben tomarse con cautela, bas谩ndose en los pr贸ximos datos macroecon贸micos. Sin embargo, si el informe de las NFP resulta tan d茅bil como las dos 煤ltimas lecturas de ADP, podr铆a servir como una seria se帽al de alerta para la Fed. El informe de ADP, publicado el mi茅rcoles, mostr贸 que el sector privado cre贸 tan solo 37.000 nuevos empleos en mayo, el menor aumento mensual desde marzo de 2023 y muy por debajo de los 110.000 proyectados. 聽 Los datos de vacantes ofrecen una visi贸n algo m谩s optimista del mercado laboral. El dato de abril super贸 las expectativas, y la prolongada tendencia a la baja parece estabilizarse en m谩s de 7 millones de vacantes.



聽 Posibles escenarios 馃枊锔

Informe de NFP d茅bil (menos de 100.000 nuevos empleos): Implicaciones: Un crecimiento del empleo significativamente menor podr铆a intensificar la preocupaci贸n por un enfriamiento del mercado laboral.

Reacci贸n de la Fed: Este resultado podr铆a aumentar la probabilidad de considerar un recorte de tipos a corto plazo. Por otro lado, es improbable que la Fed act煤e bas谩ndose en un 煤nico dato d茅bil. Informe de NFP moderado (alrededor de 120.000-130.000 empleos): Implicaciones: Un resultado acorde con las previsiones actuales, que indica una desaceleraci贸n gradual pero no alarmante.

Reacci贸n de la Fed: La Fed podr铆a continuar con su estrategia de "esperar y ver", manteniendo los tipos actuales mientras monitorea nuevos datos. Informe de NFP s贸lido (m谩s de 160.000 empleos): Implicaciones: Un fuerte crecimiento del empleo sugerir铆a resiliencia del mercado laboral a pesar de las presiones externas.

Reacci贸n de la Fed: Esto podr铆a interpretarse como una se帽al para mantener o incluso reforzar la postura actual. 聽 驴Qu茅 est谩 haciendo el euro-d贸lar? El euro pierde terreno frente al d贸lar hoy, en consonancia con un leve repunte de la moneda estadounidense frente a las dem谩s divisas del G10. Tras una serie de ca铆das, el d贸lar encuentra un momento de alivio. Su debilidad inicial se debi贸 a las tensiones entre EE. UU. y China y a los decepcionantes datos macroecon贸micos de esta semana (como ADP e ISM). El par EUR/USD ha ca铆do por debajo de las medias m贸viles de corto y largo plazo del gr谩fico M15 (SMA50 y SMA200), pero se mantiene por encima del nuevo nivel de soporte psicol贸gico en 1,14. La reciente debilidad del d贸lar se debi贸 a la incertidumbre y la inestabilidad en torno a la pol铆tica comercial estadounidense, pero unos datos del mercado laboral (NFP) excepcionalmente d茅biles podr铆an generar especulaciones sobre posibles recortes de tipos de la Fed, lo que ejercer铆a una presi贸n adicional sobre el d贸lar. Fuente: Plataforma de XTB Gr谩fico de 15 minutosFuente: Plataforma de XTB 聽 聽

