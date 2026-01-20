El dólar registra caídas significativas frente a todas las monedas del G10 en la jornada de hoy, con el índice dólar estadounidense retrocediendo cerca de 0,6%, lo que borra rápidamente casi la mitad de las alzas del mes pasado.

El regreso de la llamada operación “Vender America” está impulsado por una repentina escalada de tensiones entre Estados Unidos y Europa:

Donald Trump anunció aranceles adicionales del 10% a los países que hayan desplegado fuerzas militares en Groenlandia . Los aranceles a todos los productos enviados a EE.UU. entrarían en vigor el 1 de junio y permanecerían vigentes hasta que Estados Unidos cierre un acuerdo para la “compra total de Groenlandia” .

El ultimátum del presidente estadounidense provocó fuertes críticas de varios líderes europeos, incluido el presidente francés Emmanuel Macron , quien impulsa el uso del “bazuca comercial” de la Unión Europea —el Instrumento Anticoerción — contra EE.UU., lo que permitiría imponer aranceles de represalia con mayor libertad.

El Parlamento Europeo también respondió suspendiendo la ratificación del acuerdo comercial firmado entre la UE y EE.UU. el verano pasado.

La escalada del conflicto derivó en una sesión bajista a ambos lados del Atlántico, pero el dólar sigue siendo el principal perdedor, presionado además por el caos en torno a la Reserva Federal. La investigación del Departamento de Justicia (DOJ) ha fracturado al Partido Republicano, con legisladores amenazando con bloquear la nominación de un nuevo presidente de la Fed hasta que se retire la investigación.

Si bien la oposición interna dentro del propio partido de Trump podría, en teoría, limitar daños, la falta de claridad sobre el futuro liderazgo de la Fed y el riesgo de una guerra comercial están deteriorando el sentimiento. Los bonos del Tesoro de EE.UU. también sufrieron ventas, llevando los rendimientos a 10 años a subir cerca de 15 puntos base.

El conflicto Trump–Powell será el principal lastre para el dólar en el corto plazo. No obstante, una mejora sostenida en los datos económicos de EE.UU. (repunte de los ISM regionales y caída de las solicitudes de subsidio por desempleo) podría respaldar expectativas de una Fed más restrictiva, y con ello al USD.

Por ahora, el mercado FX está repitiendo el escenario posterior al “Día de la Liberación”: una salida de capitales desde el dólar hacia el euro y el franco suizo.