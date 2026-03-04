El rally del dólar se frena, ¿pero por cuánto tiempo?

Las ganancias del dólar se están frenando tras un informe de The New York Times que sugiere que las autoridades iraníes compartieron información con la CIA sobre su disposición a negociar.

A pesar de la respuesta posterior de Irán, afirmando que no confía en EE. UU., que no ve motivos para conversaciones y que continuará las operaciones militares mientras sea necesario, el índice del dólar estadounidense detuvo su racha de subidas dinámicas, retrocediendo aproximadamente un 0,2% después de superar un máximo de 3 meses.

Cotización del dólar estadounidense

Fuente: xStation5

Más allá del efecto de “búsqueda de refugio”, la fortaleza del dólar ha estado impulsada por un fuerte aumento en los temores de inflación global, lo que respalda el mantenimiento de tipos de interés más altos en EE. UU.

Los funcionarios de la Fed ya venían comunicando un tono cada vez más hawkish incluso antes de que la inflación PCE volviera al 3%; en consecuencia, un shock adicional del petróleo se tradujo en un rápido repunte de los rendimientos del Tesoro estadounidense y en una caída de las ya frágiles expectativas de recortes de tipos en 2026.

Sin embargo, dada la magnitud de las subidas recientes y la falta de perspectivas de desescalada del conflicto, la corrección de hoy podría ser meramente técnica y no necesariamente señalar el fin de la presión alcista sobre el dólar.

Aunque las nuevas preocupaciones inflacionarias son de naturaleza global, la combinación de “temor inflacionario + búsqueda de refugio” ha llevado a la mayoría de las divisas del G10 a caer frente al dólar. Incluso el franco suizo sufrió una fuerte corrección. La más afectada ha sido el EUR/USD, que cae aproximadamente un 1,2% en lo que va de año.

El Banco Central Europeo (BCE) enfrenta un desafío aún mayor, obligado a sopesar el resurgimiento de la inflación frente al riesgo real de recesión en el continente. Los precios del gas natural en Europa se duplicaron tras la escalada del conflicto y la suspensión de la producción de GNL en Catar.

El alivio energético de los últimos años fue el principal factor que ayudó a contener la inflación europea y a impulsar la actividad empresarial. Un aumento sostenido en los precios del gas podría, por tanto, frenar la recuperación gradual de la economía europea.

Fuente: XTB Research

El par EUR/USD retrocede

A pesar de un repunte simétrico en los rendimientos a ambos lados del Atlántico, el par EUR/USD se desplomó debido a la exposición de Europa a la volatilidad del gas, que amenaza con borrar las recientes mejoras en la actividad económica (mejoras del PIB, PMIs al alza).

A pesar de una defensa exitosa del soporte técnico en 1,1600, el sentimiento en torno al par EUR/USD sigue siendo claramente bajista, como confirma la información del mercado de derivados. El indicador Risk Reversal muestra una preferencia persistente por opciones put sobre calls, lo que significa que los inversores siguen pagando una prima elevada para cubrirse ante nuevas caídas del euro durante el próximo mes.

Este pesimismo refleja crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía europea, que enfrenta presión energética y bajos niveles de almacenamiento de gas, factores que, a ojos del mercado, ponen en duda la sostenibilidad de la recuperación actual.