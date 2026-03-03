Resumen diario: Los mercados se resignan bajo la influencia del Golfo Pérsico

El conflicto en el Golfo Pérsico se está intensificando. Israel, junto con Estados Unidos, continúa los ataques con misiles contra Irán bajo la operación Furia Épica. En respuesta, Irán bombardea bases militares estadounidenses en Medio Oriente y amenaza instalaciones petroleras en países del Golfo.

El presidente Donald Trump describió la operación como satisfactoria y afirmó que las acciones militares podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas, añadiendo que los mayores ataques aún están por venir.

Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz. Formalmente, el estrecho permanece abierto, y Estados Unidos enfatiza que Irán no tiene la capacidad real para bloquearlo. Sin embargo, los buques están evitando ingresar a Ormuz, aumentando las tensiones en los mercados petroleros y alterando la logística del transporte de crudo.

Los efectos del conflicto en el Golfo Pérsico se trasladaron a Wall Street. Los principales índices estadounidenses registraron pérdidas significativas. Al momento de redactar, el S&P 500 cae 1,1%, el Nasdaq 1,2% y el Dow Jones alrededor de 1%. Más temprano en la sesión, las pérdidas superaron el 2%, aunque parte de la caída fue posteriormente recortada.

Los mercados europeos también fueron golpeados por la ola de aversión al riesgo. Todos los principales índices cerraron con fuertes descensos. El FTSE 100 del Reino Unido cayó más de 2,7%, el CAC 40 de Francia retrocedió casi 3,5%, el DAX de Alemania descendió 3,6% y el IBEX 35 de España perdió más de 4,5%.

Según los últimos informes, España se negó a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases militares para operaciones contra Irán. En respuesta, el presidente estadounidense anunció la suspensión de las relaciones comerciales con España.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense continúa fortaleciéndose frente a otras monedas principales. Considerado un activo refugio, está atrayendo capital en medio del aumento de la incertidumbre. En momentos como este, el sentimiento de “cash is king” se vuelve claramente visible, ya que los mercados buscan seguridad y liquidez en el dólar.

Según los datos más recientes, la inflación anual en la zona euro se aceleró hasta 1,9% en febrero, superando las expectativas del mercado de 1,7%. La inflación subyacente HICP también aumentó a 2,4% interanual (frente al 2,2% previsto), destacando presiones persistentes en la economía. En términos mensuales, el HICP subió 0,7% y el HICP subyacente 0,8%, mientras que el mercado esperaba descensos.

Los metales preciosos están bajo fuerte presión. Al momento de redactar, el oro cae casi 4%, probando el nivel de 5.100 dólares por onza. La plata retrocede cerca de 7%, cotizando alrededor de 83 dólares por onza. El paladio pierde 6,2% hasta 1.650 dólares por onza, mientras que el platino cae más de 8,5%, situándose cerca de 2.100 dólares por onza.

El petróleo, en cambio, gana valor en respuesta a la escalada del conflicto. Los contratos de Brent suben alrededor de 4% y prueban el nivel de 80 dólares por barril, mientras que el WTI avanza cerca de 4,5% hasta 74 dólares por barril. En el punto máximo de la sesión, las ganancias superaron el 5%.

Si el conflicto se profundiza y provoca interrupciones tangibles en el suministro regional, los precios del petróleo podrían superar el nivel psicológico de 100 dólares por barril, intensificando aún más las presiones inflacionarias y elevando los riesgos para el crecimiento económico global.

Las criptomonedas también están bajo presión. Bitcoin cae alrededor de 1%, cotizando por debajo de 69.000 dólares. Ethereum muestra un desempeño aún más débil, con una caída superior al 2,8%, situándose por debajo de los 2.000 dólares.