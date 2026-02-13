El par dólar-yen cotiza actualmente alrededor de 153,50, con fluctuaciones significativas en el precio. El mercado sigue siendo muy sensible a los acontecimientos tanto en Estados Unidos como en Japón. El yen está perdiendo su papel como moneda refugio, y cualquier comentario de miembros del Banco de Japón (BoJ) o publicación de datos macroeconómicos puede desencadenar movimientos bruscos en el par.

Fuente: xStation5

Factores clave que influyen en el USD/JPY

Política del Banco de Japón y acciones del gobierno

El Banco de Japón continúa su proceso de normalización de tipos de interés, pero las reacciones del mercado siguen siendo muy dinámicas. Los comentarios de un asesor de la primera ministra Sanae Takaichi, sugiriendo que no hay necesidad urgente de nombrar “reflacionistas” para las próximas vacantes del BoJ, inicialmente debilitaron al yen y permitieron que el USD/JPY subiera hacia 153.30. Sin embargo, más tarde, declaraciones de tono hawkish del miembro del BoJ Tamura fortalecieron al yen, generando fuertes oscilaciones en el par.

Datos macroeconómicos de Estados Unidos

Los inversores siguen esperando la publicación del IPC de Estados Unidos, que podría determinar la dirección a corto plazo del USD/JPY. Un IPC más fuerte de lo esperado podría apoyar al dólar, mientras que datos más débiles podrían limitar el avance del par. Las oscilaciones de corto plazo son actualmente muy amplias, reflejando la incertidumbre del mercado antes de este dato clave.

Sentimiento del mercado y condiciones de aversión al riesgo

La cautela entre los inversores sigue siendo elevada. El sentimiento de aversión al riesgo no favorece al yen en esta ocasión, pero la divisa reacciona con fuerza a cualquier impulso procedente de EE. UU. o Japón. La volatilidad del par sigue siendo alta, y los traders evitan posiciones de largo plazo antes del dato de IPC.

Posibles escenarios para el dólar-yen a corto plazo

Un IPC fuerte podría impulsar al dólar-yen por encima de 154 , continuando la tendencia alcista de corto plazo.

Un IPC más débil en Estados Unidos podría provocar un rápido rebote del yen y una caída del par por debajo de 153.00 .

Actualmente, el par podría fluctuar dinámicamente en el rango 153.00–154.00, dependiendo de las reacciones del mercado a los datos macro y a las comunicaciones del BoJ.

El USD/JPY se encuentra en una fase de alta volatilidad, con el yen reaccionando de forma muy dinámica a los acontecimientos políticos y macroeconómicos. El par cotiza alrededor de 153.50, pero su dirección a corto plazo dependerá del dato de IPC de Estados Unidos y de nuevas señales desde Japón.