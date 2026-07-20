El par forex del dólar-yen experimenta un repunte de volatilidad. Por un lado, el dólar continúa respaldado por la elevada rentabilidad de los activos estadounidenses y por la ventaja que mantiene en términos de tipos de interés. Por otro, el yen sigue bajo presión, pese a que el Banco de Japón ha iniciado el proceso de normalización de su política monetaria.

Japón ha dado el primer paso para abandonar su política monetaria ultralaxa, pero la diferencia entre los tipos de interés de Estados Unidos y Japón sigue siendo muy amplia. Este diferencial continúa siendo el principal factor que favorece al dólar.

Al mismo tiempo, el dólar-yen cotiza en niveles que están atrayendo una mayor atención tanto de los inversores especulativos como de las autoridades japonesas. La festividad de hoy en Japón reduce la liquidez del mercado y, en este tipo de sesiones, aumenta el riesgo de movimientos bruscos en la cotización. Desde hace meses, Tokio viene advirtiendo de que no tolerará una volatilidad excesiva del yen, por lo que el mercado sigue contemplando la posibilidad de una intervención directa.

En este contexto, el dólar-yen mantiene el pulso a favor del dólar gracias a sus sólidos fundamentos, aunque cada nuevo avance incrementa también el riesgo de una respuesta por parte de las autoridades japonesas.

Fuente: xStation5

Los factores clave que están marcando actualmente la evolución del dólar-yen

1. Japón y el riesgo de una intervención en el mercado de divisas

El principal factor psicológico para el mercado del dólar-yen sigue siendo la posibilidad de una intervención directa por parte de las autoridades japonesas.

El Ministerio de Finanzas de Japón lleva meses siguiendo de cerca la evolución del mercado de divisas y ha reiterado en varias ocasiones que una volatilidad excesiva del yen podría obligarle a actuar. La preocupación no se centra únicamente en el nivel absoluto del dólar-yen, sino, sobre todo, en la rapidez con la que se produce el movimiento.

La experiencia demuestra que Japón suele intervenir cuando la depreciación del yen es demasiado acelerada y comienza a afectar a las expectativas de empresas y consumidores. Tokio es consciente de que una moneda excesivamente débil encarece las importaciones de energía y materias primas, dificultando el control de la inflación.

Además, la festividad de hoy en Japón reduce la liquidez del mercado, lo que aumenta la probabilidad de movimientos bruscos en el tipo de cambio incluso con flujos de capital relativamente reducidos. En este entorno, una eventual intervención podría tener un impacto psicológico aún mayor sobre el mercado.

No obstante, Japón también debe actuar con prudencia. Un uso prematuro de sus reservas de divisas podría generar únicamente un efecto temporal si los fundamentos continúan favoreciendo al dólar. Por ello, Tokio necesita elegir el momento adecuado, cuando el mercado sea más vulnerable a un cambio de tendencia.

2. El diferencial de tipos de interés continúa respaldando al dólar

El principal factor fundamental que impulsa al dólar-yen sigue siendo la diferencia entre la política monetaria de Estados Unidos y la de Japón.

El Banco de Japón ha comenzado a elevar los tipos de interés, aunque todo apunta a que el proceso de endurecimiento monetario será muy gradual. Mientras tanto, la Reserva Federal mantiene los tipos en niveles elevados y los inversores continúan evaluando cuándo y con qué intensidad podría comenzar el próximo ciclo de recortes.

Para el mercado de divisas no solo importan los tipos oficiales, sino también la rentabilidad de la deuda pública y las expectativas sobre la evolución futura de la política monetaria.

Si la Reserva Federal mantiene una postura prudente y modera las expectativas de recortes rápidos, el dólar podría seguir respaldado. Incluso con una inflación más moderada en Estados Unidos, la divisa estadounidense puede conservar su fortaleza mientras los tipos de interés reales continúen siendo atractivos para los inversores.

Japón afronta un desafío diferente. El Banco de Japón debe equilibrar la normalización de su política monetaria con el riesgo de frenar el crecimiento económico. Un endurecimiento demasiado rápido podría perjudicar a la economía, motivo por el que el proceso continúa desarrollándose con cautela.

3. Las tensiones en Oriente Medio y el petróleo aumentan la presión sobre el yen

Otro de los factores que influye sobre el dólar-yen es la evolución del conflicto en Oriente Medio. La intensificación de las tensiones en el golfo Pérsico ha incrementado la relevancia del mercado del petróleo y el riesgo de interrupciones en el suministro energético. Un aumento del precio del crudo puede afectar a las divisas por distintas vías.

La primera es la inflación. Un encarecimiento de la energía dificulta la moderación de los precios y reduce el margen de los bancos centrales para flexibilizar su política monetaria.

La segunda está relacionada con la búsqueda de activos refugio. En momentos de elevada incertidumbre, los inversores suelen dirigir sus inversiones hacia el dólar, principal moneda de reserva mundial, reforzando así su cotización.

La situación resulta especialmente delicada para Japón, ya que el país depende en gran medida de las importaciones energéticas. Un petróleo más caro deteriora la balanza comercial y aumenta los costes para el conjunto de la economía. En consecuencia, el contexto geopolítico actual puede seguir perjudicando al yen, a pesar de que históricamente la divisa japonesa ha actuado como activo refugio en episodios de aversión al riesgo.

¿Qué podemos esperar del dólar-yen?

La evolución actual del dólar-yen responde a la combinación de varios factores que empujan al mercado en direcciones opuestas. El dólar mantiene su fortaleza gracias al diferencial de tipos de interés y a la elevada rentabilidad de la deuda estadounidense. Aunque los últimos datos de inflación han sido más moderados, la Reserva Federal sigue actuando con cautela antes de iniciar un ciclo agresivo de recortes, lo que limita la presión bajista sobre la moneda estadounidense.

Por su parte, Japón continúa en una posición compleja. El Banco de Japón ya ha iniciado el cambio de rumbo de su política monetaria, pero el proceso de normalización avanza lentamente. Al mismo tiempo, cada nueva depreciación del yen incrementa la presión sobre el Ministerio de Finanzas, que debe valorar el impacto económico de una moneda excesivamente débil.

Desde el punto de vista técnico, el dólar-yen mantiene una clara tendencia alcista y continúa moviéndose dentro de un canal ascendente. El indicador RSI permanece en terreno positivo, aunque todavía sin alcanzar niveles extremos de sobrecompra, lo que indica que la presión compradora sigue presente.

La gran incógnita para el mercado es si la fortaleza fundamental del dólar será suficiente para compensar el creciente riesgo de una intervención por parte de las autoridades japonesas.

En definitiva, el dólar-yen atraviesa un momento especialmente interesante. El dólar continúa imponiéndose gracias a sus sólidos fundamentos, pero cada nuevo avance aumenta también la importancia de Japón como un actor con capacidad para alterar el rumbo del mercado en el momento que considere más oportuno.