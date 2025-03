El EUR/USD cae un 0,5% tras el anuncio de aranceles de Trump

El par EUR/USD cae un 0,6% tras otro cambio en la política arancelaria de Trump. El presidente estadounidense acaba de anunciar en su plataforma Truth Social que los aranceles del 25% sobre Canadá y México entrarán en vigor a partir de la próxima semana (4 de marzo). Ayer mismo, circulaban en los medios informes sobre un posible aplazamiento de los aranceles hasta abril. Trump también declaró que China estará sujeta a aranceles del 10%. Las cotizaciones del EUR/USD caen a su nivel más bajo desde el 19 de febrero. El par se ha estancado en el soporte definido por la zona de consolidación de la semana pasada y se mantiene dentro de un rango de negociación estrecho por ahora. Fuente: xStation Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La decisión de Trump ha desencadenado fuertes movimientos en el mercado de divisas. El dólar canadiense y el peso mexicano se están desplomando un 0,5% en reacción al anuncio. Una situación similar se observa en el EUR/USD (-0,5%), que borra las ligeros avances tras los datos económicos de EE. UU. Con un crecimiento del consumo más débil de lo esperado, las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles en el gasto de los consumidores están alimentando el sentimiento de los inversores hacia un dólar más fuerte y los riesgos de inflación prolongados. La presión adicional sobre el euro proviene del anuncio de posibles aranceles del 25% en la Unión Europea, aunque estos todavía están en negociaciones sin fechas específicas establecidas, a diferencia de los de México y Canadá. La presión sobre el USD/CAD ha estado volviendo desde aproximadamente el 16 de febrero, junto con la proximidad del "período de gracia arancelario" fijado para marzo. Sin embargo, el par está reaccionando bruscamente a la decisión anunciada por Trump. Fuente: xStation5

