Opinión sobre la venta de TSB (Sabadell) a Banco Santander

Se confirma la venta por parte de Banco Sabadell de TSB, su filial británica. La ganadora de la puja ha sido Santander, que ha ofrecido una oferta más atractiva que Barclays. Todo ello, en mitad del proceso de OPA de BBVA sobre Sabadell. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre la venta de TSB a Santander Como ya hemos comentado en ocasiones, pensamos que TSB aportaba diversificación geográfica a Sabadell y era un activo interesante a poseer. Sin embargo, hay que resaltar que la venta se produce a un múltiplo superior a las 11 veces beneficios estimados para este 2025. Esto nos parece un múltiplo alto y atractivo para Sabadell, lo que hace más razonable la venta y nos sigue haciendo pensar que estamos en el final del ciclo alcista bancario. En conclusión, a estos precios sí que creemos que la venta genera valor para el accionista de Sabadell. Por otro lado, aunque el 6 de agosto se celebre la junta de accionistas para aprobar la venta y el dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros, si la OPA sigue adelante Sabadell ya formaría parte de BBVA (sin fusión), por lo que no está nada claro que los accionistas de Sabadell lleguen a cobrar ese dividendo. La operación de venta a Santander se espera que se cierre en el primer trimestre de 2026, lo que genera incertidumbre sobre ese dividendo extraordinario.

