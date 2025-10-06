El EUR/USD se mantiene estable tras los comentarios de Lagarde sobre mantener el statu quo 📘📍

Los riesgos para el crecimiento incluyen la debilidad de las exportaciones y la apreciación del euro.

La inflación de la zona euro se mantiene en línea con el objetivo del 2% a medio plazo.

Conclusiones clave El EUR/USD se mantuvo estable durante el discurso de Lagarde.

Los riesgos para el crecimiento incluyen la debilidad de las exportaciones y la apreciación del euro.

El EUR/USD se mantuvo estable durante el discurso de Christine Lagarde ante el Parlamento Europeo, situándose apenas unos pocos pips por debajo del nivel clave de resistencia cercano a 1,172. El par de divisas más negociado del mundo retrocede actualmente un 0,1%. Lagarde reiteró en gran medida la posición oficial del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria, subrayando que la fase de desinflación en la zona euro ha concluido y que la inflación ahora está alineada con el objetivo del 2% a medio plazo. Señaló que el mercado laboral sigue siendo una fuente clave de fortaleza para la economía europea, mientras que la moderación en el crecimiento salarial ayuda a contener los riesgos inflacionarios. Lagarde añadió que los riesgos para el crecimiento deberían reducirse el próximo año, aunque la debilidad de las exportaciones y la apreciación del euro podrían seguir pesando sobre las perspectivas de la región. Las declaraciones de Lagarde sobre el crecimiento económico fueron de tono moderadamente optimista, pese al panorama mixto reflejado en el último informe PMI para las economías de la UE, así como a los problemas fiscales y políticos que afectan las perspectivas de crecimiento en Francia y Alemania. Fuente: xStation 5

