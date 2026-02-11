Resumen diario: sólido NFP reduce probabilidades de recorte de tasas de la Fed

Conclusiones clave Un NFP superior a lo esperado refuerza la resiliencia del mercado laboral en EE.UU. y desplaza hacia adelante las expectativas de recortes de tasas de la Fed, generando presión sobre activos de riesgo y fortaleciendo al dólar.

La situación en el mercado accionario se mantiene mixta, pese a un inicio positivo de la sesión en la Apertura americana, con el S&P 500 superando el nivel de 7.000 puntos. Actualmente, poco antes de las 20:00 CET, el S&P 500 avanza 0,2%, en línea con el NASDAQ 100. El mayor retroceso corresponde al Rusell 2000, que cae 1,4%, posiblemente como reacción a la reducción en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.

En Europa también predominó un desempeño dispar. El DAX alemán retrocede 0,4%, mientras el CAC 40 sube 0,6%. El FTSE 100 avanza hasta 1%.

El evento más esperado de la jornada fue la publicación del informe de empleo no agrícola (NFP), que había sido postergado. El rango de estimaciones iba desde cifras negativas de varios miles hasta 150.000 nuevos puestos. Con un consenso cercano a 70.000, el dato final fue de 130.000, generando una reacción relevante en los mercados: fortalecimiento del dólar y suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El empleo privado aumentó en 172.000 puestos y la tasa de desempleo descendió a 4,3%. No obstante, la creación de empleo estuvo concentrada casi exclusivamente en el sector salud. Más de 40.000 puestos fueron eliminados en el sector público.

Adicionalmente, se publicaron los datos finales del QCEW sobre la situación real del empleo. En el período de 12 meses hasta marzo de 2025, el nivel de empleo fue inferior en 898.000 puestos respecto al cálculo previo, una cifra levemente menor a la inicialmente estimada. Sin embargo, tras los ajustes preliminares para el resto de 2025, el crecimiento promedio mensual del empleo se ubica en apenas 15.000, frente a los aproximadamente 50.000 anteriores.

El EUR - USD retrocedió cerca de 0,5%, alcanzando el nivel de 1,1830, en línea con la disminución de las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en el primer semestre del año. Actualmente ha moderado parte de las pérdidas, aunque permanece por debajo de 1,19.

El oro y la plata suben 1% y 4%, respectivamente. La volatilidad sigue elevada, aunque los avances fueron más pronunciados antes de la publicación del NFP.

El mercado ahora descuenta que el primer recorte completo de tasas por parte de la Fed en 2026 se concretaría en julio, cuando previamente se proyectaba en junio. Citi, por su parte, ajustó su expectativa para el primer recorte desde marzo a abril.

El petróleo se mantiene elevado en torno a 65 USD por barril, en medio de la incertidumbre geopolítica entre Irán y Estados Unidos. Irán no estaría dispuesto a negociar su programa de misiles balísticos, limitando el diálogo a cuestiones nucleares.

El informe del Departamento de Energía (DOE) mostró un fuerte incremento en inventarios de crudo, cercano a 8,5 millones de barriles, aunque el reporte previo del API había señalado un aumento mayor, de 13 millones.

Bitcoin retrocede más de 2% en la jornada y cotiza por debajo de 67.000 USD.

