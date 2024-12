El euríbor con caídas a niveles cercanos al 2% a lo largo de 2025

El Euríbor cierra el 2024 por debajo del 2,50%. La media del mes de diciembre queda temporalmente en el 2.432% lo cual supondrá un leve recorte desde el mes de noviembre (2,509%) y un movimiento fuerte para quienes revisen su hipoteca de manera anual (en diciembre de 2023 cotizaba en el 3,679%). A pesar del recorte de tipos del BCE, el euribor no ha tenido movimientos muy significativos este mes debido a la subida de la inflación y al tono más agresivo de lo esperado de la FED, lo cual puede influenciar en el futuro en las decisiones del organismo presidido por Christine Lagarde. Entre los datos económicos más importantes en las últimas semanas destaca la inflación, que ha vuelto a crecer por encima del objetivo del 2% del BCE. En concreto los precios subieron el 2,2% en el último dato reportado. Por otro lado, el crecimiento esperado para los próximos años ha vuelto a ser revisado a la baja. Especialmente llamativo ha sido el caso de Alemania. El Bundesbank ha previsto una contracción de la economía alemana del 0,2% este año, tras pronosticar una expansión del 0,3% en junio, mientras que las perspectivas de crecimiento para 2025 se recortaron del 1,1% al 0,2%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los desafíos que enfrenta Europa en los próximos años son monumentales. La guerra en Ucrania ha trastocado los modelos de negocios de países enteros basados ​​en la energía barata de Rusia, la competencia de China amenaza el futuro de industrias históricamente punteras como la automovilística, y se culpa a los obstáculos regulatorios de los lentos avances en materia de inversiones y digitalización. A eso se suman la amenaza de una guerra comercial entre Estados Unidos y China y la parálisis política en Alemania y Francia, las dos mayores economías de la región. En un contexto de crecimiento económico europeo muy débil, con algunas de las magnitudes macroeconómicas más relevantes publicando datos similares al 2008, con el gran endeudamiento de algunos de los países miembros, creemos que la responsabilidad de estimular el crecimiento recae casi por completo en la política del BCE, por lo que esperamos recortes de tipos agresivos en los próximos meses. Sin embargo, en el lado opuesto encontramos los riesgos inflacionarios actuales, debido al efecto base comparativo, la victoria de Donald Trump que previsiblemente generará un incremento en los precios debido a sus políticas proteccionistas, y la caída en el euro, como variables que podría descartar medidas de estímulo más agresivas. El papel del BCE en cualquier caso cobra especial relevancia en el medio plazo. En el último informe publicado por el INE, correspondiente al mes de octubre, el número total de hipotecas sobre viviendas subió un 60,8% sobre el año anterior, mientras que el importe medio de las operaciones creció un 7,3%. Respecto a la tipología de los préstamos, el tipo de interés medio fue del 3,12% y el plazo medio de 25 años. El 37,4% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 62,6% a tipo fijo. La tendencia muestra un crecimiento sostenido en las hipotecas a tipo fijo aprovechando la caída del euribor. Opinión sobre el euríbor de XTB Desde XTB consideramos que el euribor retomará sus caídas en los próximos meses. Esperamos que durante 2025 cotice en niveles del 2%, debido a los recortes de tipos del BCE ante la caída en el crecimiento económico, y una inflación por debajo del objetivo del 2%. El próximo año se presenta como uno de los principales retos en la historia para Europa. La guerra en Ucrania, la competencia de China, el envejecimiento de la población, los aranceles de EEUU, la alta regulación y el escaso crecimiento de la productividad serán variables que afecten al crecimiento económico de los próximos meses, lo cual debido a la gran carga de deuda de algunos de los países miembros deja la responsabilidad de estimular el crecimiento en gran medida en la política del BCE, por lo que esperamos recortes de tipos agresivos, que generen una caída importante en el euribor, aunque lejos de lo que ha ocurrido este año.



