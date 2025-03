El Euríbor seguirá bajando en los próximos meses

El Euríbor cierra el mes de febrero en el 2.394%, su nivel más bajo del mes y mínimos desde principios de octubre de 2022. En cuanto a la media del mes del Euríbor de febrero de 2025 queda definitivamente en el 2.407% lo cual supone una pequeña bajada con respecto al mes de enero (que cerró en el 2.525%) pero un recorte más que interesante para quienes revisen anualmente (en febrero de 2024 estaba en el 3,671%). Una hipoteca de 150.000€ a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual, pasará de pagar 973.37 euros a pagar 868.47 euros, lo que supone un ahorro de hasta 1.200 euros al año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El miedo de una desaceleración económica a nivel mundial, provocado por los aranceles de EEUU, sumado a la cercanía de la reunión del BCE ha empujado al principal indicador de hipotecas de tipo variable a sus mínimos de los últimos 28 meses. Opinión de XTB sobre el Euribor Aunque la inflación parece estabilizarse por encima del objetivo del BCE, desde XTB consideramos que el euribor continuará bajando a lo largo de los próximos meses hasta alcanzar un nivel cercano al 2,20%. La situación económica de la zona común, que ya de por sí estaba en serios aprietos, podría ir a peor, ante las amenazas arancelarias de Donald Trump, que en su última conferencia incluso argumentó que Europa había nacido para fastidiar a EEUU. El impacto negativo en el PIB del Viejo Continente podría llegar a ser de hasta un 1,5%, mientras que los precios podrían bajar por una posible caída de las materias primas ante la desaceleración en el consumo y los avances de paz en Ucrania. Ante esta situación el organismo presidido por Christine Lagarde, deberá intensificar los recortes de tipos. Ahora mismo el mercado descuenta que habrá hasta tres recortes de tipos a lo largo del año, pero nosotros esperamos que sea al menos de cuatro recortes de 25 puntos básicos, por lo que el Euribor deberá retomar las caídas en los próximos meses.





