El euro-dólar cae un 0,5% ante el informe de inflación del IPC de EE. UU.🚨

IPP final de EE. UU. (intermensual) para diciembre: 0,5% (Pronóstico 0,2%. Anterior 0,2%)
-
IPC final (interanual): 3,0 % (previsión: 2,8 %; anterior: 3,0 %)
-
IPP subyacente sin alimentos ni energía (intermensual): 0,7 % (previsión: 0,2 %; anterior: 0,0 %)
-
IPP subyacente sin alimentos ni energía (interanual): 3,3 % (previsión: 2,9 %; anterior: 3,0 %)
-
IPP sin alimentos, energía ni comercio (intemensual): 0,4 % (previsión: 0,3 %; anterior: 0,2 %)
-
IPP sin alimentos, energía ni comercio (interanual): 3,5 % (previsión: 3,4 %; anterior: 3,5 %)
El dólar estadounidense está ganando fuerza, reaccionando no sólo a los últimos datos del IPC de EE.UU., sino también a la confirmación de Donald Trump de que Kevin Warsh ha sido elegido como nuevo presidente de la Reserva Federal.
¿Quién es el nuevo presidente de la Fed?
Kevin Warsh es un economista estadounidense y la persona más joven de la historia en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Ocupó el cargo de 2006 a 2011 y representó a la Reserva Federal en el G20, así como en las relaciones con las economías asiáticas. Actualmente es profesor visitante distinguido de la Familia Shepard en Economía en la Institución Hoover e imparte clases en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford. También es socio de Stanley Druckenmiller en Duquesne Family Office LLC. Anteriormente, trabajó como asesor económico del presidente de Estados Unidos y comenzó su carrera en el departamento de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley. Es autor de un informe independiente para el Banco de Inglaterra, cuyas recomendaciones fueron adoptadas por el Parlamento del Reino Unido.
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
Resumen diario: jornada histórica para los metales preciosos; la PLATA pierde 30%; el DÓLAR se fortalece 💡
Resumen de mitad de sesión : Las presentaciones hacen mella en el Dax 40
Resumen diario: Bessent rescata el dólar, la Fed implementa un giro agresivo
¡La Reserva Federal mantiene las tasas!↔️🚨
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.