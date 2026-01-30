El euro-dólar cae un 0,5% ante el informe de inflación del IPC de EE. UU.🚨

IPP final de EE. UU. (intermensual) para diciembre: 0,5% (Pronóstico 0,2%. Anterior 0,2%)

IPC final (interanual): 3,0 % (previsión: 2,8 %; anterior: 3,0 %)

IPP subyacente sin alimentos ni energía (intermensual): 0,7 % (previsión: 0,2 %; anterior: 0,0 %)

IPP subyacente sin alimentos ni energía (interanual): 3,3 % (previsión: 2,9 %; anterior: 3,0 %)

IPP sin alimentos, energía ni comercio (intemensual): 0,4 % (previsión: 0,3 %; anterior: 0,2 %)

IPP sin alimentos, energía ni comercio (interanual): 3,5 % (previsión: 3,4 %; anterior: 3,5 %)

El dólar estadounidense está ganando fuerza, reaccionando no sólo a los últimos datos del IPC de EE.UU., sino también a la confirmación de Donald Trump de que Kevin Warsh ha sido elegido como nuevo presidente de la Reserva Federal.

¿Quién es el nuevo presidente de la Fed?

Kevin Warsh es un economista estadounidense y la persona más joven de la historia en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Ocupó el cargo de 2006 a 2011 y representó a la Reserva Federal en el G20, así como en las relaciones con las economías asiáticas. Actualmente es profesor visitante distinguido de la Familia Shepard en Economía en la Institución Hoover e imparte clases en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford. También es socio de Stanley Druckenmiller en Duquesne Family Office LLC. Anteriormente, trabajó como asesor económico del presidente de Estados Unidos y comenzó su carrera en el departamento de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley. Es autor de un informe independiente para el Banco de Inglaterra, cuyas recomendaciones fueron adoptadas por el Parlamento del Reino Unido.

Cotización del euro-dólar

Fuente : Plataforma de XTB