El euro sube un 0,8 % y alcanza máximos de mes y medio por la debilidad del dólar estadounidense 📈

El dólar estadounidense vuelve a ceder terreno hoy, ya que los inversores perciben riesgos crecientes de una escalada en la guerra comercial, lo que podría presionar a la economía de EE. UU., incluso llevándola a una posible recesión. Además, el mercado empieza a tomar mayor conciencia de que incluso los aranceles ya existentes podrían tener efectos negativos e inciertos sobre la actividad económica. En este contexto, el par EUR/USD sube más de un 0,7 %, alcanzando niveles no vistos desde el 22 de abril. Los datos del PMI y del ISM Manufacturero de EE. UU. correspondientes a mayo se publicaron por debajo de lo esperado, mostrando caídas en los subíndices de nuevos pedidos y empleo. Asimismo, el gasto en construcción volvió a registrar una caída inesperada. En contraste, el PMI manufacturero final de Alemania fue solo ligeramente más débil de lo previsto, contribuyendo al impulso del euro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Declaraciones de Lorie Logan (miembro de la Fed): "Cuando los riesgos cambian de forma sustancial, estamos posicionados para responder."

"Tenemos tiempo para observar cómo impactan las políticas nacionales en los datos."

"El riesgo clave es que las expectativas de inflación a corto plazo se consoliden."

"La política monetaria está bien posicionada para esperar con paciencia."

"La volatilidad e incertidumbre del mercado podrían llevar a una retracción de hogares y empresas."

"Si los aranceles alteran las expectativas de inflación, eso sería significativo."

"Los riesgos están equilibrados en ambos lados del mandato."

"La inflación sigue algo por encima del objetivo."

"El mercado laboral se mantiene estable."

"A pesar de la incertidumbre, la economía en general ha sido resiliente."

