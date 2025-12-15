¿El fin de la era Roomba?

En un giro dramático de los acontecimientos, el fabricante de los icónicos robots de limpieza iRobot se acogió al Capítulo 11 por quiebra el 14 de diciembre de 2025, y el precio de su acción registró una caída aproximada de 70-78%, desde cerca de US$5 al cierre del viernes hasta alrededor de US$1,44 en la apertura de la sesión. La acción continuó a la baja durante la jornada, alcanzando un mínimo de apenas 97 centavos de dólar.

El origen del problema: no una sola causa

La historia del deterioro de iRobot es la combinación de varias circunstancias desafortunadas que fueron debilitando gradualmente al líder del mercado de robots aspiradora.

El colapso de la fallida fusión con Amazon fue un punto de inflexión para la compañía. En agosto de 2022, Amazon anunció su intención de adquirir iRobot por US$1.400-1.700 millones, operación que se suponía sería un salvavidas para el fabricante. Sin embargo, la Unión Europea expresó preocupaciones de que la transacción pudiera reducir la competencia en el mercado de aspiradoras robóticas y permitir a Amazon favorecer los productos de iRobot en su plataforma. El 29 de enero de 2024, ambas partes anunciaron la cancelación del acuerdo debido a “obstáculos regulatorios desproporcionados”. Esta decisión resultó desastrosa para iRobot, que ya había contraído deuda anticipando la fusión.

La caída de los ingresos fue significativa y sostenida. En el ejercicio fiscal 2024, los ingresos retrocedieron hasta US$682 millones desde US$891 millones en 2023, una caída de 23%. En el tercer trimestre de 2025, los ingresos alcanzaron solo US$145,8 millones, frente a US$193,4 millones en el mismo período de 2024, lo que implica una caída cercana a 25%. El retroceso fue especialmente doloroso en el mercado estadounidense, donde las ventas disminuyeron 33%, y en el cuarto trimestre de 2024 llegaron a desplomarse hasta 47%.

Los aranceles aduaneros fueron el golpe final

Los aranceles impuestos por la administración Trump resultaron demasiado elevados para iRobot. La mayoría de los productos de iRobot destinados al mercado estadounidense se fabrican en Vietnam. Cuando Trump impuso aranceles de hasta 46% sobre los productos vietnamitas —para luego reducirlos a 20%— la compañía fue incapaz de desarrollar una estrategia de negocio viable. Solo en 2025, los aranceles incrementaron los costos operativos de la empresa hasta en US$23 millones. El CEO de iRobot, Gary Cohen, afirmó que “la incertidumbre en torno a las tasas arancelarias de largo plazo hizo imposible planificar y tomar decisiones estratégicas para el futuro”.

Competencia de producción barata

En términos generales, iRobot tuvo que enfrentarse a una ola de alternativas chinas de bajo costo. Aunque la compañía llegó a controlar cerca del 70% del mercado de robots aspiradora, ese dominio se fue erosionando con el tiempo. La nueva competencia provocó una reducción de los márgenes y un deterioro progresivo del negocio.

¿Qué viene ahora?: adquisición por Picea Robotics

De acuerdo con la decisión judicial, iRobot será adquirida por Picea Robotics, un fabricante chino que además es el principal proveedor y acreedor garantizado de la compañía. Según los términos del acuerdo, Picea recibirá el 100% del capital accionario de iRobot. Se espera que el proceso bajo el Capítulo 11 concluya en febrero de 2026.

No obstante, tanto empleados como consumidores pueden mantenerse tranquilos: iRobot anunció que continuará operando con normalidad durante el proceso de quiebra, sin interrupciones previstas en la funcionalidad de sus aplicaciones, el servicio al cliente ni el soporte de productos.

La quiebra de iRobot marca el final simbólico de una de las empresas tecnológicas más icónicas creadas por graduados del MIT. Fundada en 1990 por tres ingenieros en robótica, la compañía lanzó la Roomba en 2002, transformando la forma en que las personas limpian sus hogares y vendiendo más de 50 millones de dispositivos. Sin embargo, una combinación de caída en la rentabilidad, una fusión fallida, nueva competencia y políticas arancelarias restrictivas demostró que incluso las marcas consolidadas pueden sucumbir ante presiones de mercado y factores geopolíticos.

Fuente: xStation