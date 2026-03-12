Conclusiones clave Los futuros de ganado caen presionados por el deterioro macro y el encarecimiento del maíz.

Los futuros de ganado estadounidense siguen bajo presión bajista, ya que el mercado reacciona al deterioro del sentimiento macro (retroceso en Wall Street), al aumento de los costes del maíz para alimentación y a las preocupaciones sobre la demanda futura. Un factor de riesgo adicional para el sector es la posible huelga en la planta de JBS en Greeley, Colorado, que podría interrumpir la logística de sacrificio. En el trasfondo de las ventas está la reducción de posiciones largas por parte de fondos gestionados, que ha continuado durante varias sesiones. Una vez que se rompieron niveles técnicos clave, ventas adicionales sistemáticas y técnicas aceleraron la caída.

que ha continuado durante varias sesiones. Una vez que se rompieron niveles técnicos clave, ventas adicionales sistemáticas y técnicas aceleraron la caída. El mercado ha comenzado a descontar un escenario en el que precios más altos de la gasolina y un sentimiento macro más débil podrían limitar el gasto de los hogares, especialmente en proteínas de mayor precio como la carne de vacuno.

El contexto más amplio de la venta sigue siendo la tensión geopolítica en Oriente Medio, que ha impulsado los precios del petróleo al alza durante más de una semana y ha pesado sobre los activos de riesgo.

que ha impulsado los precios del petróleo al alza durante más de una semana y ha pesado sobre los activos de riesgo. El repunte de los precios de la energía y la debilidad en Wall Street desencadenaron un movimiento generalizado de aversión al riesgo, que también golpeó a los futuros de ganado vivo.

que también golpeó a los futuros de ganado vivo. En el mercado físico, el panorama es más matizado: los procesadores han estado comprando ganado recientemente a precios más bajos, pero sus márgenes siguen siendo negativos. Esto sugiere que, a pesar de la caída en los precios del ganado vivo, el sector de procesamiento aún no ha recuperado comodidad operativa. Al mismo tiempo, la reducción de la producción está apoyando los precios mayoristas de la carne de vacuno. Según datos del USDA, los precios de la carne están subiendo, lo que indica que el mercado físico de carne sigue relativamente ajustado a pesar de la presión sobre los futuros. Fuente: xStation5

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.