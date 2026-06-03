El Ibex 35 cae, pero marca la nota frente a Europa

El Ibex 35 cierra la sesión con caídas moderadas a pesar del castigo que han sufrido otros índices bursátiles. Tanto en Europa como en Estados Unidos la negatividad se ha propagado por todo el mercado después de que los datos macro hayan sido positivos.



Luces y sombras en el parqué madrileño

Dentro del Ibex 35 hemos visto bastante división. En la parte alta ha vuelto a resaltar Repsol, con subidas que han superado el 2,5% gracias a los repuntes de los precios del crudo. Además, la compañía continúa con su plan de recompras de acciones, lo que ayuda a respaldar las subidas de las últimas semanas. Inditex ha cerrado la sesión con subidas bastante moderadas a pesar de que en un inicio superaban el 5%. Sus resultados trimestrales han sido muy sólidos y lo más destacable viene del crecimiento del comienzo del segundo trimestre, donde los ingresos suben un 11,5% a tipo de cambio constante a pesar de que la confianza del consumidor a nivel mundial se ha deteriorado por las presiones inflacionistas. Además, la compañía ha conseguido expandir su margen bruto a pesar de que los precios del algodón o el poliéster han subido más de un 20% desde el inicio del conflicto, además del incremento de los costes del transporte. Nosotros pensamos que estos resultados muestran que el modelo de negocio de Inditex es el mejor del sector y que tiene una mayor capacidad de resistencia que el resto de compañías en contextos como el actual. De hecho, Inditex puede ganar incluso cuota de mercado.

En la parte baja ha destacado Amadeus, con descensos del 3%. La compañía ha aprobado en su junta general de accionistas un dividendo de 664 millones de euros y la reelección de su CEO, pero el mercado no termina de comprar la idea. La mayoría de la banca española ha cerrado en negativo, lo que suele empujar al índice a la baja.

Los datos de empleo asustan a Wall Street; Europa flaquea

En Europa el DAX alemán ha sufrido una caída severa de más del 1%, mientras que el CAC ha recortado medio punto porcentual. Los PMIs de servicio de Europa han sido mejor de lo esperado, pero siguen estando en zona de contracción. Por su parte, el informe de ADP de Estados Unidos ha sido también superior a lo que se descontaba y también al mes anterior, lo que sumado al buen informe de vacantes de empleo de ayer dejan unas buenas perspectivas para el informe de nóminas no agrícolas del viernes. A pesar de ello, Wall Street las caídas se profundizan en el S&P 500.

Calma en las criptomonedas y tensión en las materias primas

El oro continúa corrigiendo mientras que la plata desciende con más fuerza. El crudo continúa repuntando por la falta de avances en las negociaciones de Oriente Medio. Por su lado, el bitcoin aguanta hoy pero sigue sin mostrar signos de haber tocado suelo.